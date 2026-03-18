Großstadtrevier dreht dritten Spielfilm „Knockout“ in Hamburg

(mr/ha). Vor einem Hotel an der Carsten-Rehder-Straße in Altona steht Schauspielerin Saskia Fischer blutverschmiert vor dem Eingang. An der Stirn hat sie ein weißes Pflaster. Auch Schauspieler Oliver Mommsen ist vor Ort und steht in einem schwarzen Anzug vor dem Hotel.

Oliver Mommsen ist mit einer Gastrolle vertreten

und sitzt mit Saskia Fischer in einem Auto.

Fotos: FoTe Press

Was hat es damit auf sich? Noch bis Ende März wird der dritte Hauptabendfilm „Knockout“ (Arbeitstitel) der ARD-Vorabendserie „Großstadrevier“ gedreht. In den Hauptrollen sind Saskia Fischer, Maria Ketikidou, Enrique Fiß, Patrick Abozen, Sinha Melina Gierke und Sven Fricke sowie Oliver Mommsen in einer Gastrolle zu sehen.

Im neuen Special steht Revierleiterin Frau Küppers (gespielt von Saskia Fischer) im Zentrum der Handlung: Nach Dienstschluss macht sie sich auf den Weg zum Abendessen mit Robert Gebhardt (Oliver Mommsen), einem langjährigen Freund aus Studienzeiten. Am frühen Morgen werden Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Der angefahrene Fußgänger ringt mit dem Tod. Entsetzt muss Lukas feststellen, dass das verlassene Unfallfahrzeug der Wagen von Frau Küppers ist. Die überkorrekte Chefin betrunken am Steuer und fahrerflüchtig? Vor allem Lukas setzt alles daran, ihre Unschuld zu beweisen, und entlarvt mit seinen Kolleginnen und Kollegen ein Geflecht aus Lügen, Macht und Gewalt.

„Frau Küppers und ich kennen uns seit 20 Jahren. Sie ist jemand, der funktioniert, der die Dinge im Griff hat – diese Kontrolle ist für sie essenziell. Doch in dieser Geschichte verliert sie diesen Halt, und ich bin gespannt, wie sie damit umgeht und was ich Neues von ihr kennenlerne“, sagt Saskia Fischer.

Der erste Spielfilm 2021 „Goßstadtrevier – St. Pauli, 06:07 Uhr“ begeisterte mit etwa 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und erzielte 23,4 % Marktanteil. Der zweite 2025, „Großstadtrevier – Im Moment der Angst“, konnte mit 5,2 Millionen und etwa 20 % Marktanteil beim Gesamtpublikum überzeugen.

Das Filmset von „Großstadtrevier“.

Ab 8. April geht es weiter mit den Dreharbeiten für 12 neue Folgen der 40. Staffel. Die aktuelle Staffel 37 konnte einen durchschnittlichen Marktanteil von 13,5 % bei 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielen. Bis Mitte Mai werden acht Folgen der 38. Staffel ausgestrahlt. Im Herbst geht es mit neuen Folgen weiter und im Winter werden „40 Jahre Großstadtrevier “ gefeiert.

Der dritte Fernsehfilm „Großstadtrevier – Knockout“ ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion (Produzent:innen: Giacomo Vernetti, Wiebke Andresen) im Auftrag von ARD, NDR und der ARD Degeto Film für die ARD. Redakteurinnen sind Franziska Dillberger und Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR) sowie Birgit Titze (ARD Degeto Film). Das Drehbuch schrieb Andreas Kaufmann, Regie führt Kirsten Laser.

Gedreht wurde für den dritten Teil des Spielfilms bislang unter anderem an einem Krankenhaus in Geesthacht und im Stadtteil Altona.

Oliver Mommsen am Filmset.