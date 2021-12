(ds/ha). Eine 3G-Pflicht im Verkehrsbereich nach § 28b Infektionsschutzgesetz gilt seit dem 24. November 2021 und sind bis zum 19. März 2022 befristet. Verstöße gegen diese Regelung werden von heute an in Hamburg teurer. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) kassiert nun zusätzlich eine Vertragsstrafe von 80 Euro, wie das Unternehmen mitteilt.

Damit ist Hamburg das bislang einzige Bundesland, das Verstöße gegen die 3G-Regel doppelt bestraft. Wer ohne 3G-Nachweis im öffentlichen Nahverkehr erwischt wird, muss deutschlandweit ein Bußgeld von 150 Euro bezahlen. In Hamburg kommen nunmehr zusätzlich 80 Euro als Vertragsstrafe hinzu. Sie muss zahlen, wer in U-Bahn, S-Bahn oder Bus weder geimpft noch genesen noch getestet ist. Weitere 40 Euro fallen an, wer seine Maske nicht korrekt trägt. Mit der Vertragsstrafe solle verdeutlicht werden, „dass die Einhaltung der 3G-Regelung keine Empfehlung, sondern eine Pflicht ist“, hatte Verkehrssenator Anjes Tjarks (40, Grüne) zur Begründung gesagt.

Bis jetzt plant auch das Bundesland Berlin eine zusätzliche Vertragsstrafe zu verlangen: wer ohne 3G-Nachweis beim Fahren und Aufenthalt an den Haltestellen kontrolliert wird muss 50 Euro zahlen.

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein gibt es keine Vertragsstrafe

Kurios: Die Nachbarländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein erheben keine Vertragsstrafe. Das bedeutet, dass ein Fahrgast beispielsweise in der U1 in Ochsenzoll erwischt wird, 80 Euro zahlen muss. Eine Station weiter (Garstedt/Norderstedt) bleibt der Fahrgast frei von der Vertragsstrafe.

750 Kontrolleure beim HVV

Von heute an werden nach Angaben des HVV die etwa 750 Kontrolleure noch intensiver im Großbereich des HVV stichprobenartig die Fahrgäste kontrollieren.

