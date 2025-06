(ha). Nachdem eine 26-Jährige in der Nacht zu heute am Mittelkamp/Rodigallee im Stadtteil Marienthal Opfer eines Sexualdelikts geworden ist, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen stieg der bislang unbekannte Täter an der Haltestelle „Osterkamp“ zusammen mit der Frau aus einem Bus und folgte nach Angaben der Polizei der 26-Jährigen durch einen dortigen Stichweg und nahm hierbei sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Geschädigte forderte den Verfolger auf, sie in Ruhe zu lassen, woraufhin er sie festhielt und im weiteren Verlauf unsittlich berührte. Erst als die Frau laut um Hilfe schrie und Anwohnende auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete zu Fuß entlang der Rodigallee in Richtung des dortigen Krankenhauses.

Wenig später durch die alarmierte Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann führten nicht zu dessen Ergreifung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

südosteuropäisches Erscheinungsbild

30 bis 35 Jahre alt

175 bis 180 Zentimeter groß

kurze, dunkle Haare und Vollbart

bekleidet mit einem hellen T-Shirt, einer dunklen Sweatjacke und

einer dunklen langen Hose

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen aufgenommen. Sie werden bei der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) weitergeführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.