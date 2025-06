(ha/mr). „Hey, da sind Ernie und Bert“, rufen zwei Männer am Jungfernstieg und gehen zu den beiden Fernsehstars, um ein Selfie zu machen. Ja, es sind zwei Männer, die um ein Foto mit Ernie und Bert aus der „Sesamstraße“ bitten. Denn die beiden Figuren aus der eigentlich für Kinder gedachten Serie sind auch bei Erwachsenen beliebt. Das Interesse an den beiden weltweit bekannten Promis ist heute sehr groß. Wo? Beim hvv-Familientag.

Da steppt heute am Jungfernstieg nicht nur der Bär, sondern Ernie, Bert, Elmo und Krümelmonster aus der „Sesamstraße“ sind höchstpersönlich nach Hamburg gereist, um in Kontakt zu den Kleinen und Großen zu kommen. Unter dem Motto „Sesamstraße und hvv bewegen“ bringt der hvv-Familientag heute wieder jede Menge Spiel und Spaß rund um das Thema „Mobilitätsbildung“ nach Hamburg.

Der hvv Familientag als Teil des Mobility Festivals Hamburg

Dieses Jahr hat der hvv-Familientag am Flaggenplatz an der Reesendammbrücke am Jungfernstieg in Hamburg einen besonderen Rahmen – er ist Teil des großen Mobility Festivals Hamburg, das zum UITP Summit stattfindet, eine der bedeutendsten ÖPNV-Messen der Welt. Der UITP Summit präsentiert in diesem Jahr in Hamburg zahlreiche Innovationen rund um Mobilität.

Das kostenlose Familienfest in Hamburg

Bert mit einem Hut eines

kleinen Mädchen.

Foto: FoTe Press

Die kleinen und größeren Besucher erwartet heute noch bis 19 Uhr ein vielfältiges Programm mit spannenden Aktionen. Kinder können zum Beispiel im beliebten Sesamstraße-Bus-Kino Filme zur Mobilität anschauen, den Verkehrskasper der Polizei Hamburg erleben oder sich am S-Bahn-Simulator als S-Bahn-Fahrer ausprobieren. Als weiteres Highlight können Kinder auf dem Fahrradparcours der Verkehrswacht ihren Radfahrpass absolvieren – Fahrräder und Helme stehen bereit, es müssen keine eigenen Fahrräder mitgebracht werden. Kreative Köpfe kommen in der Mal- und Bastelecke auf ihre Kosten, in der kostenlose Malbücher und Bastelbögen von den hvv Schulprojekten auf kleine Künstler warten.

Auch der Verkehrskasper der Polizei Hamburg ist dabei. Die kostenlosen Vorführungen finden zu diesen Zeiten statt:

13:00-13:45 Uhr

14:30-15:15 Uhr

16:00-16:45 Uhr

Der hvv Familientag bietet außerdem direkt auf dem Flaggenplatz spielerische Mobilitätsbildung. Hier gibt es Spiel und Spaß und kostenlose Aktivitäten zu folgenden Zeiten:

13:45-14:30 Uhr

15:15-16:00 Uhr

16:45-17:30 Uhr

Stargäste aus der Sesamstraße

Auf dem Gelände der Reesendammbrücke sind Ernie und Bert, Elmo und das Krümelmonster von der „Sesamstraße“ abwechselnd unterwegs, um die großen und kleinen Besucher zu begrüßen. Wer sie noch sehen möchte, muss sich sputen. Der Familientag geht noch bis 19 Uhr.