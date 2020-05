(ha/mr). Viele Hamburger haben sich noch immer nicht an sie gewöhnt: die Alltagsmasken, die seit einigen Wochen beim Einkaufen benutzt werden mĂŒssen. Oftmals steht man vor einem GeschĂ€ft und denkt: „Ach man, ich habe meine Maske vergessen.“ Der Discounter „Netto“ unterstĂŒtzt seine Kunden hierbei und testet jetzt als erster deutscher LebensmitteleinzelhĂ€ndler einen neuen „Maskomat“ in Hamburg. Die Selbstbedienungs-Automaten vor den Filialen in der Steilshooper Allee und in der Alsterdorfer Straße ermöglichen die hygienische Ausgabe von einzelnen Einweg-Mund-Nasen-Masken.

Maske vergessen? Dann einfach vorher zum Automaten

„Mit dem Maskomat möchten wir unsere UnterstĂŒtzung zur Einhaltung der Maskenpflicht weiter ausbauen. Dieser innovative Service richtet sich insbesondere an Kunden, die keinen Mund-Nasen-Schutz dabeihaben“, sagt Christina Stylianou, Sprecherin des Discounters. Nach der Testphase wird entschieden, ob Maskomaten vor weiteren Filialen in ganz Deutschland installiert werden.

Maske fĂŒr 1 Euro

Die Einmal-Masken können vor Ort fĂŒr 1 Euro erworben werden. „Mit unserem neu entwickelten Masken Automaten unterstĂŒtzen wir Hygiene-Konzepte sowie die Einhaltung von Hygienevorschriften und -schutzmaßnahmen, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus oder anderen Viren und Bakterien zu vermeiden“, erklĂ€rt Kristian Klatt, GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Flavura.

Hamburgs ehemaliger Erster BĂŒrgermeister Ole von Beust sagte anlĂ€sslich der Vorstellung des Automaten: „Der Maskomat schließt durch die jederzeitige VerfĂŒgbarkeit einer Maske die LĂŒcke zwischen Maskenpflicht beim Betreten von zum Beispiel LĂ€den und der FlexibilitĂ€t der Kunden, die nicht immer eine Maske bei sich fĂŒhren. Eine gute Idee.“