(mr). 11 Uhr am Dalmannkai in der HafenCity. Ein Mann sitzt mit einer jungen Frau auf einer Sitzbank aus Beton. Plötzlich steht er auf und hilft einem weiteren Mann bei einer Festnahme. AuffĂ€llig: zwei große Kameras nehmen die Szene direkt am Elbufer auf. Eine weitere AuffĂ€lligkeit: diese Szene wird mehrfach wiederholt. Was war denn da los?

Zwischenfall am Dalmannkai in der HafenCity

Bei dem Zwischenfall handelt es sich um Dreharbeiten fĂŒr neue Folgen der „SoKo“ Hamburg„. Jetzt klĂ€rt sich auch auf, das der Mann , der mit einer jungen Frau auf einer Bank saß kein geringerer als Kriminalhauptkommissar Oskar SchĂŒtz ist. Gespielt wird er von Marek Erhardt („Das Traumschiff“, „Da kommt Kalle“). Die junge Frau ist ĂŒbrigens seine Filmtochter – und auch im echten Leben seine Tochter.

Auch Kriminaloberkommissar Max Nordmann (gespielt von Garry Fischmann) war am Set. Er war der Mann, der eine Person festgenommen hat und zusammen mit Oskar SchĂŒtz in Handschellen abfĂŒhrte.

Strenge Maskenpflicht wÀhrend der Proben

Auf der Promenade in Höhe des Vasco-da-Gama-Platzes blieben wĂ€hrend der Dreharbeiten immer wieder Schaulustige stehen und fragten „Was wird denn hier gedreht?“ So genante „Blocker“ stand einige Minuten auf der Promenade und sorgten dafĂŒr, dass Schaulustige nicht durchs Bild gehen.

Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen: WĂ€hrend der Proben mussten sowohl alle Schaupieler, Teammitglieder und Sicherheitsleute („Blocker“) Masken tragen. Außerdem wurde auch darauf geachtet, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wurde. Nur wenn tatsĂ€chlich gedreht wurde, durften die Darsteller ihre Masken abnehmen. Ausnahme: Marek Erhardt und Tochter Marla. „Wir leben ja in einem Haushalt. Es ist sowohl meine Film- als auch richtige Tochter“, sagte Marek Erhardt gegenĂŒber der Hamburger Allgemeinen Rundschau und stellte sich noch fĂŒr den Fotografen zusammen mit Tochter Marla fĂŒr ein gemeinsames Foto auf die Promenade.

Insgesamt 13 neue Folgen in Hamburg und Umgebung

Aktuell entstehen 13 Folgen der dritten Staffel der Vorabendserie „SOKO Hamburg“. Das Team wird angefĂŒhrt von Hauptkommissarin Sarah Kahn (Pegah Ferydoni). Ihr zur Seite stehen die beiden erfahrenen Ermittler Oskar SchĂŒtz (Marek Erhardt) und Lena Testorp (Anna von Haebler) sowie Kriminalkommissar Max Nordmann (Garry Fischmann) und KommissaranwĂ€rterin Franziska Berger (Paula Schramm).

Sven Nagel, Esther Bialas und andere inszenieren die DrehbĂŒcher von Meriko Gehrmann, Etienne Heimann, Niels Holle, Frederik König, Jakob Schreier, Katja Töner, Miko Zeuschner und anderen. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.