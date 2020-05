(ha). Sie haben mehr als nur eine Schl√ľsselfunktion: Die Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD) sind die wichtigsten Personen in Hamburgs Justizvollzugsanstalten. Weitere 17 neue Auszubildende beginnen nun ihren Lehrgang, wie der Senat heute mitteilt.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie begr√ľ√üt die Justizvollzugsschule drei Frauen und 14 M√§nner im neuen Lehrgang 2/20 ‚Äď die Ausbildungsoffensive in der Hamburger Justiz geht weiter! Die neuen Nachwuchskr√§fte erschienen heute zur Urkunden√ľbergabe in der Justizbeh√∂rde – Corona bedingt ohne feierlichen Akt, daf√ľr mit viel Abstand. Auch bei diesem Jahrgang zeigt sich wieder, wie vielseitig die Themen des Lehrgangs zum einen und wie unterschiedlich die Berufserfahrung und das Alter der Nachwuchskr√§fte zum anderen sind. Der Altersdurchschnitt liegt bei 28 Jahren. Die j√ľngste Anw√§rterin ist 22 Jahre alt, der √§lteste Anw√§rter 41. Die Ausbildung zum AVD ist keine Erstausbildung. Die Anw√§rterinnen und Anw√§rter kommen aus unterschiedlichen Berufszweigen: Vertreten sind diesmal Wirtschaft/Handel, Bundeswehr, Handwerk/Technik und soziale Berufe.

Wie bei jedem Jahrgang zuvor werden außerdem auch dieses Mal 19 Absolventinnen und Absolventen ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. Nach Pfingsten werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs 2/18 in den Hamburger Justizvollzugsanstalten ihren Dienst antreten.

Justizsenator Dr. Till Steffen sagt dazu: ‚ÄěWir haben im Zuge der Corona-Pandemie noch einmal mehr gemerkt, wie wichtig es ist, gutes Personal zu haben. Wir freuen uns, dass wir im Wettbewerb um neue Kr√§fte gut aufgestellt sind. Das Interesse, ein Teil der Justizfamilie zu werden, ist ungebrochen hoch, und ich freue mich, dass die neuen Auszubildenden einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten wollen.‚Äú

Hintergrund

Bewerbungen f√ľr den Allgemeinen Vollzugsdienst werden das ganze Jahr √ľber entgegen genommen. Die Ausbildung gliedert sich in einen zehnmonatigen Theorieteil in der Justizvollzugsschule und einen 14-monatigen Praxisteil in den Anstalten. W√§hrend der Ausbildung sind die Anw√§rterinnen und Anw√§rter Beamte auf Widerruf und erhalten eine Verg√ľtung von rund 1.870 Euro brutto. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung werden sie in der Regel √ľbernommen.

Die Einstellungskriterien und Bewerbungsunterlagen finden Bewerberinnen und Bewerber unter: www.hamburg.de/ausbildung-justizvollzug.