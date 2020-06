(mr). Auch im Monat Juni 2020 verlosen wir ein tolles Album: diesmal drei Exemplare des Albums „Stark wie Zwei“ von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Wenn Sie ein Fan der beiden sind oder zumindest die Musik sehr gerne hören, dann machen Sie mit.

16 tolle Titel (unter anderem „Stark wie Zwei“, „Paradies der Ewigkeit“ und „Ich sag einfach ja“) sind auf dem Album drauf. Sie möchten eine CD in Ihren Händen halten und von Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau gewinnen? Schicken Sie uns bitte einfach die Lösung folgender Frage: Auf welchem Friedhof in Hamburg ist die Grabstätte von Schriftsteller Siegfried Lenz zu finden? Die Lösung finden Sie auf www.hamburger-allgemeine.de. Klicken Sie sich gerne durch unsere Online-Ausgabe – dann dürfte die richtige Antwort nicht schwer fallen.

Sie wissen die richtige Lösung? Dann schreiben Sie uns bitte Ihre Lösung in eine Mail oder auf eine Postkarte! Schicken Sie uns bitte die richtige Lösung bis zum 30. Juni 2020 per Mail oder per Postkarte an:

gewinnspiel@fote-press.de

Oder Sie schreiben uns eine Postkarte und schicken uns diese per Post:

HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

FoTe Press Zeitungsverlag M. Röhe

Stichwort:Â Gewinnspiel Juni 2020

Dimpfelweg 32, 20537 Hamburg-Hamm.

