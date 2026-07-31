Nadja Abd el Farrag: hier fand sie ihre letzte Ruhe

(mr). Die meisten der prominenten Grabstätten auf dem Friedhof Ohlsdorf können problemlos besucht werden. Die Friedhofsverwaltung bringt unregelmäßig Flyer mit genauen Grablagen prominenter Persönlichkeiten heraus, die die Besucherinnen und Besucher dieklt an die Grabstätten bringen. Auch die am Haupteingang befindliche Friedhofsinformation gibt die allermeisten Grablagen heraus. Nicht zuletzt können Interessierte sich auch im Internet schlau machen und genaue Grablagen von Schauspielern, Politikern, Sportlern oder beispielsweise Musikern eruieren.

Aber nicht jede Grablage ist für die Öffentlichkeit zugänglich und wird vom Friedhofspersonal verraten. Dazu zählt unter anderem die Grabstätte von Karin Eckholt, die einem breiten Publikum durch „Die Schwarzwaldklinik“ bekannt wurde. Dort verkörperte sie in 43 Folgen die Rolle des Fräulein Meis, genannt „Meislein“. Karin Eckhold lebte mit ihrem Mann Otmar Herren in Hamburg.– beide wurden am 4. Juli 2018 tot in der Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von einem gemeinsamen Suizid aus. Angaben zur Grablage bekommt man nicht. Nach Informationen Ihrer Hamburger Allgemeine Rundschau fanden beide ihre letzte Ruhestätte in einem anonymen Grab auf dem städtischen Friedhof Volksdorf in Hamburg.

Ähnlich verhält es sich mit der Grabstätte von Sängerin Nadja Abd el Farrag, kurz „Naddel“ genannt. Auch darüber geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Friedhofs Ohlsdorf keine Auskünfte. „Absoluter Sperrvermerk“, heißt es seitens der Verwaltung, die ansonsten auch zuständigskeitshalber Auskünfte für die Friedhöfe Öjendorf, Finkenriek, Finkenwerder, Kirchdorf-Amtshof, Volksdorf und Wohldorf erteilt. Nicht so bei „Naddel“. Pressesprecher Lutz Rehkopf bestätigt, dass keine Auskünfte gegeben werden.

Rehkopf erklärt auch den Grund: „Einige Angehörige bitten uns als Friedhofsverwaltung, die genaue Lage des Grabes ihrer verstorbenen Familienmitglieder nicht weiterzugeben. Daran halten wir uns selbstverständlich, denn dieses Anliegen hat mit ihrer Trauer zu tun und dem Schutzgefühl für Verstorbene und ihr Grab. Dann erteilen wir keine Auskunft, weder persönlich noch über die Verstorbenensuche auf unserer Homepage“.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau weiß nun – fast eineinhalb Jahre nach dem Tot der Sängerin – wo sie ihre letzte Ruhe gefunden hat. Sie liegt auf dem Friedhof Ohlsdorf – somit in der Nähe ihres 2001 verstorbenen Vaters Ibrahim. Gerne zeigen wir an dieser Stelle das Grab. Kein Grabstein, keine Stele oder Grabplatte erinnert an die Künstlerin, die am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren in einer Klinik in Hamburg an Organversagen gestorben ist. Lediglich ein ausgedrucktes Foto von „Naddel“ erinnert an die Sängerin. Die Nummer der Grabstätte lautet 53-2-650 und ist offiziell auf den Namen ihres Vaters Ibrahim Abd el Farrag zugelassen, der ebenfalls auf dem Friedhof Ohlsdorf beerdigt wurde. Vermutlich geschah dies, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung keinen Eintrag auf den Namen Nadja Abd el Farrag im Computersystem finden und versehentlich Auskünfte zur Grablage geben könnten.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch wir keine Auskünfte zur genauen Lage des Grabes geben. Wir respektieren die Privatsphäre der Angehören. Auch über ein Jahr nach dem Tod von Nadja Abd el Farrag möchten Angehörige in Ruhe an der Grabstätte trauern können.

Übrigens: Die Grabstätte auf eigene Faust zu finden, ist vermutlich chancenlos. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof existieren weit über 200.000 Grabstätten. Das Friedhofsgelände umfasst etwa 390 Hektar und zählt zu den größten Parkfriedhöfen weltweit. Er verfügt sogar über zwei Buslinien, die die insgesamt 13 Kapellen miteinander verbinden und kann mit dem Pkw oder Fahrrad befahren werden. Auutofahrer müssen allerdings beachten, dass der Friedhof mit einer Schranke versehen ist, damit Autofahrer den Friedhof nicht als Ankürzungstrecke benutzen.

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