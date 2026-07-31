CSD in Hamburg: Verkehrsbehinderungen am Sonnabend

(ha). Am heutigen Sonnabend findet anlässlich des „Christopher Street Day 2026“ die jährlich wiederkehrende Demonstration mit bis zu 250.000 vom Veranstalter erwarteten Teilnehmenden statt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

In diesem Jahr sieht die Planung des Veranstalters vor, dass sich die Teilnehmenden ab 8 Uhr an der Lübecker Straße versammeln. Der Aufzug startet gegen 12 Uhr und führt über die folgende Strecke: Lübecker Straße – Lübeckertordamm – Steindamm – Kreuzweg – Adenauerallee – Steintorplatz – Steintordamm – Steintorwall – Steinstraße – Speersort – Bergstraße – Mönckebergstraße – Steintorwall – Glockengießerwall. Das Ende der Demonstration ist gegen 17 Uhr an der Lombardsbrücke vorgesehen.

Da es in diesem Zeitraum entlang der Strecke zu umfangreichen Sperrmaßnahmen kommen wird, bittet die Polizei Teilnehmende sowie Besucherinnen und Besucher der Innenstadt, mit schienengebundenen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Alle anderen Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, den Bereich rund um die Hamburger Innenstadt möglichst weiträumig zu umfahren.

Bereits am Freitag, dem 31.07.2026, wird in diesem Zusammenhang in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr der angemeldete Aufzug „11. Hamburger Dyke* March – für mehr lesbische* Sichtbarkeit!“ mit vom Veranstalter erwarteten 1.000 bis 1.500 Teilnehmenden durchgeführt. Die Route verläuft vom Gänsemarkt über den Johannes-Brahms-Platz und die Feldstraße bis zur Reeperbahn Ecke Holstenstraße.

Wie in den Vorjahren findet vom 31.07.2026, 13 Uhr bis zum 2.08.2026, 22 Uhr das CSD-Straßenfest an der Binnenalster und auf dem Rathausmarkt statt. Erste Sperrungen hierfür werden bereits ab 30.07.2026, 06:00 Uhr, eingerichtet. Die Polizei wird bei dem Straßenfest mit einem Informationsstand im Bereich des Jungfernstiegs gegenüber des Flaggenplatzes vertreten sein. Neben Polizistinnen und Polizisten, die Interessierte zu verschiedensten Themen informieren, stehen auch die Ansprechpersonen LSBTI* der Polizei Hamburg, Miria Lottmann und Tobias Conrad, zur Verfügung.

Aufgrund erhöhter Terrorgefahr wir ddie Polizei mit einer großen Anzahl an Käften vor Ort sein.