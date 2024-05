(ha). Im Jahr 2024 ist der weltbekannte Tenor Paul Potts auf Deutschland-Tournee und verzaubert sein Publikum mit seinem beeindruckenden Talent und seiner einzigartigen Stimme.

Paul Potts, der talentierte Tenor aus Wales, verwirklicht seinen Traum. Nachdem er in der Schule gemobbt und verspottet wurde, fand er im örtlichen Kirchenchor eine Zuflucht. Als er mit 16 Jahren La Boheme hörte, verliebte er sich in die Oper und begann eine leidenschaftliche Romanze, die ihn auf eine turbulente Reise führte. Schließlich gewann er im Jahr 2007 die erste Staffel von Britain’s Got Talent und veränderte sein Leben für immer.

Im selben Jahr veröffentlichte Paul Potts sein mit Mehrfach-Platin ausgezeichnetes Debütalbum „One Chance“, das in 13 Ländern die Spitze der Charts erreichte. Er trat in der „The Oprah Winfrey Show“auf, brachte den Times Square zum Stillstand und kündigte eine weltweite Arena-Tournee an. Seine Bekanntheit erstreckt sich von Seoul bis New York und von Sydney bis Hamburg.

Pauls inspirierende Geschichte wurde auch in dem Hollywood-Film „One Chance“ mit James Corden in der Hauptrolle erzählt. Doch das war noch nicht das Ende seiner Geschichte. Paul Potts ist seitdem kontinuierlich auf Tournee und hat bereits über 1.000 Auftritte in 45 Ländern absolviert. Neben „One Chance“ hat er sechs weitere Studioalben veröffentlicht, darunter „Passione“ (2009), „Cinema Paradiso“ (2010) und „Home“ (2014), sowie eine Greatest Hits-Sammlung (2013). 2017 veröffentlichte er

sein fünftes Studioalbum „On Stage“ anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seines historischen Sieges, gefolgt von „Winter Dreams“ (2019). Paul Potts Album „Musica Non Proibita“, ist ein Doppelalbum mit Arien, die er bei seinen „At Home“-Sessions während des Lockdowns aufgenommen hat. Außerdem nahm er an „America’s Got Talent: The Champions“ teil und setzte sich im großen Finale gegen andere Gewinner

aus der ganzen Welt durch.

Paul Potts & Piano – The Greatest Hits gibt es am Sonntag, dem 29. Dezember 2024 um 18 Uhr in der Laeiszhalle Hamburg.

