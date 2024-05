(ha). Nachdem drei Männer am 13. Mai 2024 gegen 3.30 Uhr mutmaßlich in eine Sporteinrichtung Am Inselpark in Wilhelmsburg eingebrochen waren, nahmen Einsatzkräfte der Polizei dank des alarmierten Objektbetreuers einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Dieser muss sich heute vor dem Haftrichter

verantworten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erhielt der Hausmeister der Sportanlage einen Einbruchsalarm und überprüfte sofort die Örtlichkeit. Im Gebäude bemerkte er drei Männer, welche daraufhin in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Einen der Tatverdächtigen konnte er verfolgen und im Umfeld stellen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 35-jährigen Mazedonier daraufhin vorläufig

fest und stellten bei ihm Bargeld (dreistelliger Betrag) sicher.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Festnahme seiner mutmaßlichen Komplizen. Im Gebäude stellten die Polizistinnen und Polzisten fest, dass die Eingangstür aufgehebelt und der Kassenbereich des dortigen Bistros durchwühlt worden war.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche nun durch die Beamtinnen und Beamten des LKA 182 fortgeführt werden.

Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

Die Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise zu den noch flüchtigen Tätern geben können oder

verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.