(mr/ha). Der Ball rollt und zahlreiche Fans sind dabei: vor dem Fernseher, live vor Ort in einem der vielen Stadien oder beim Public-Viewing. 24 Mannschaften, 4 Wochen, 1 Turnier – das ist die UEFA EURO 2024 in Deutschland. Hamburg heißt im Sommer 2024 als eine von zehn Host Cities Mannschaften und Fußballbegeisterte aus ganz Europa herzlich willkommen und freut sich auf zahlreiche Gäste.

Dafür ist vom 14. Juni bis 14. Juli an allen 22 Spieltagen auf St. Pauli die Fan Zone Hamburg mit Public Viewing erichtet worden. Alle 51 Spiele werden live auf mehreren Bildschirmen gezeigt, wie die Veranstalter mitteilten. An vielen verschiedenen Plätzen der Fan Zone können so gemeinsam und kostenlos Fußball geschaut werden. Das Gelände ist Hochsicherheitsszone: Einlass ist mit Taschenkontrollen verbunden, es dürfen keine Flaschen und spitze Gegenstände mit aufs Gelände genommen werden. Auch große Taschen sind nicht erlaubt.

Auf dem Areal des Heiligengeistfelds wird mit einem Beach Club zum Entspannen, einem Riesenrad für spektakuläre Ausblicke und einer großen Auswahl an kulinarischen Highlights (unter anderem Bratwurst für 5 Euro) ein einmaliges Erlebnis geboten. Ein abwechslungsreiches Programm und zahlreiche Aktivitäten rund um den Fußball lassen keine Wünsche offen. Für Familien mit Kindern gibt es eine abgesperrte Family Area, von der aus die Spiele verfolgt werden können. Hier können die Kinder malen, im Sandkasten oder mit der Mini-Wasserbrause spielen. Es gibt auch eine kleine Aussichtsplattform, auf der unter anderem Rollstuhlfahrer die Fußballspiele sehen können.

Die Fan Zone ist der ideale Treffpunkt für Fußballfans jeden Alters – und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Übrigens: Das DFB-Team gewinnt das Eröffnungsspiel bei der Heim-EM, zerlegt Schottland mit 5:1 Toren. Die Freude auf dem Heiligengeistfeld war riesengroß.