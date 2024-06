(mr). Herzlichen Glückwunsch! Donald Trump, US-amerikanischer Unternehmer, Entertainer und Politiker der Republikanischen Partei, der von 2017 bis 2021 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten war, feiert heute seinen 78. Geburtstag. Ein Künstle raus Osnabrück hat den heutigen Tag allerdings nicht für Gratulationen, sondern für einen Protest gewählt. Er ließ genau 50 Rettungsringe in der Nähe des US-Konsulats in der Hamburger Speicherstadt aufhängen, um damit gegen die Präsidentschaftskandidatur von Trump zu demonstrieren.

Die „Save yourself“-Aktion soll eine Art Geschenk zu Trumps 78. Geburtstag sein. Neben den vielen Rettungsringen, die für die 50 US-Bundesstaaten stehen, brachten er und ein mehrköpfiges Team auch zwei Banner an mit der Aufschrift „America save yourself – don’t vote for Trump“. Du deustch etwa Amerika rette dich selbst – wähle nicht Trump.

Auf jedem Rettungsring stehen Werte, die Menschen durch Trump bedroht sehen, wie „worlds peace“ (Weltfrieden) „freedom of the press“ (Pressefreiheit), „humanity“ (Humanität) und „women’s rights“ (Frauenrechte). Polizisten gingen vormittags an der Protestaktion entlang, haben aber die Aktion geduldet.