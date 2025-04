(ha). Am vergangenen Samstagnachmittag (29. März) kollidierte eine Fahrradfahrerin mit einem Transportfahrzeug und erlag ihren Verletzungen später in einem Krankenhaus. Die Verkehrsdirektion Süd (VD 4) führt die Ermittlungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Fahrradfahrerin (32) den Ellerholzweg in einem rechts neben der Hauptfahrbahn verlaufenden Fahrstreifen in südliche Richtung.

Dieser Nebenfahrbahnteil führt an seinem Ende auf die Hauptfahrstreifen des Ellerholzwegs, in den die 32-Jährige, offensichtlich ohne auf den aus nördlicher Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigen Opel Movano zu achten, einfuhr. In Folge dessen stieß die Frau mit dem Transporter zusammen, stürzte mit ihrem Rennrad und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte die Frau unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus, in dem sie noch am Nachmittag verstarb.

Ein Verkehrsunfallteam übernahm die Ermittlungen vor Ort, für die auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

Der Opel-Fahrer, bei dem es sich um einen 22-jährigen Spanier handelt, wurde nach der Unfallaufnahme vor Ort entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.