Felicitas Woll dreht in Hamburg: Vom Alten Land in die Großstadt

(mr/ha). Normalerweise steht Felicitas Woll in diesen Tagen eher in Buxtehude, Stade und Umgebung vor der Kamera. Heute allerdings machte die Filmcrew der Herzkino-Reihe „Neuer Wind im Alten Land“ (ZDF) mehrere Aufnahmen bei uns in Hamburg. Zunächst wurde auf dem Schulterblatt eine Autofahrt gedreht. Dazu sperrte die TV-Crew mit behördlicher Genehmigung einen Teil des Schulterblatt, damit Felicitas Woll in der Rolle als Beke Rieper mit ihrem Mini auf der Straße entlang fahren kann. Kurios: in den meisten Fällen wiederholt die TV-Crew eine Szene mehrere Male, bis der Regisseur Dirk Pientka zufrieden ist. In diesem Fall genügte allerdings eine einzige Autofahrt und das Bild ist im Kasten.

Felicitas Woll sitzt in einem Kleinwagen und wartet auf das Kommando:

„Und Ruhe, bitte. Wir drehen!“ Fotos: FoTe Press

Nun zieht die Filmcrew weiter an den Großen Graasbrook in die HafenCity, wo ebenfalls eine Autofahrt gedreht wird. Worum geht es in den zwei neuen Folgen von „Neuer Wind im Alten land?“ Das ZDF teilt mit: Beim Buxtehuder Schützenfest geht so viel schief, dass Beke Rieper (Felicitas Woll) dessen charmanten Organisator Ludwig Schuback (Florian Bartholomäi) aufs Korn nimmt. Der mehrfache Schützenkönig und Schatzmeister der Schützengilde wirbelt auch im Heimatverein kräftig mit. Bekes Meinung nach mutet sich der Mann zu viel zu. Oder steckt doch mehr dahinter? Ludwig verhält sich merkwürdig, hat Blackouts, torkelt zuweilen. In Beke keimt der Verdacht, dass er ernsthafte gesundheitliche Probleme hat. Doch Ludwig weist alles zurück. Als der Pilot kurzfristig für den Long-Distance-Flug mit 650 Passagieren an Bord einspringt, versucht Beke verzweifelt, ihn davon abzuhalten.

In der zweiten Folge macht ein beschämendes Meme im Internet Furore. Es zeigt einen pummeligen Mann beim Joggen, am Ende seiner Kräfte, während eine Frauenstimme aus dem Off ihn verbal niedermacht. Beke will mehr über das Video wissen: Wer ist der Jogger, wer ist die Frau? Auch die Netz-Community nimmt Witterung auf. Binnen kürzester Zeit bricht über der jungen Fitnesstrainerin Emily Rathke (Valerie Stoll) ein Shitstorm herein. Dessen Speerspitze Ansgar Steffens (Oliver Mommsen) hetzt die Community gegen Emily auf. Er sieht sich als Verteidiger der Schwachen und hat sich darauf spezialisiert, Fehlverhalten im Netz an den Pranger zu stellen. Gelingt es Beke, die Gemüter wieder zu beruhigen?

Unter der Regie von Dirk Pientka spielen in weiteren Rollen: Steve Windolf, Hildegard Schroedter, Volker Meyer-Dabisch, Marion Kracht, Martin Bretschneider, Anne Roemeth, Michael Rothmann, Ingrid Domann, Halima Ilter, Christoph Glaubacker, Sascha Nathan, Tanaz Molaei, Roland Wolff, Michel Diercks, Elsa Krieger, Egon Berous Schrader, Johannes Heinrichs, Georg Bütow, Sarah Masuch, Björn Meyer, Julia Nachtmann und andere. Die Drehbücher stammen von Beate Fraunholz, Ulrike Zinke und Headautorin Kirsten Peters. Es produziert die Real Film, Berlin (Produzent: Jakob Krebs).

Paul Harms als Steve Windolf und Felicitas Woll als Beke

Rieper am Filmset von „Neuer Wind im Alten Land“ in

Hamburg.

Gedreht wird laut ZDF Drehstartmeldung noch bis zum 23. Juni 2026 in der Region Elbmarsch bei Hamburg und im Raum Berlin. Leider ist das Filmteam nicht geschult, was Pressefotografen betrifft. Ein Fotograf, der für unsere Redaktion arbeitet, wurde unfreundlich darum gebeten, keiue Fotos zu machen. Grund: Die Real Film Berlin GmbH, die im Auftrag fürs ZDF die beiden Folgen produziert, hätten dem Fotografen keinen Auftrag erteilt und daher seien keien Fotos am Filmset erlaubt. Von Pressefreiheit hat das Filmteam wohl nichts gehört. Weil sich unser Fotograf natürlich nicht einfach verscheuchen lässt, stellten sich mehrere Crew-Mitglieder so hin, dass der Fotograf Mühe hatte, Fotos zu machen. Wie man sieht, hat es nicht geklappt.

Warum aber möchte das Filmteam nicht, dass über die Dreharbeiten in Bild und Schift berichtet wird? Ist es nicht Werbung für die ZDF-Reihe? Das allein weiß nur die Filmcrew.

Felicitas Woll als Beke

Rieper am Filmset von „Neuer Wind im Alten Land“ in

Hamburg.