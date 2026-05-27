Hamburg entdeckt die Creator-Ökonomie – aus Social Media wird Wirtschaftsfaktor

(ha). Hamburg war schon Medienstandort, als Influencer noch niemand ernst nahm. Verlage, Werbeagenturen, Musiklabels und Produktionsfirmen prägen die Stadt seit Jahrzehnten. Genau deshalb entwickelt sich die Creator-Ökonomie hier gerade schneller als in vielen anderen deutschen Städten.

Was lange wie eine reine Social-Media-Szene wirkte, wird inzwischen zu einem ernsthaften Wirtschaftsbereich. Creator verkaufen nicht mehr nur Reichweite. Sie bauen Marken, produzieren Medienformate, starten Unternehmen und arbeiten direkt mit Konzernen zusammen.

Die Entwicklung passiert dabei nicht irgendwo im Hintergrund. Sie ist inzwischen sichtbar in Messehallen, Agenturen, Coworking-Spaces und Marketingabteilungen quer durch Hamburg.

OMR hat Hamburg unfreiwillig zur Hauptstadt der Creator-Branche gemacht

Eigentlich begann alles mit Online-Marketing. Heute ist OMR deutlich mehr als das. Während des Festivals bewegt sich fast die gesamte deutsche Digitalbranche gleichzeitig durch Hamburg. Creator treffen auf Investoren, Startups auf Plattformfirmen, Marken auf Agenturen. Restaurants, Hotels und Eventflächen rund um die Messe werden plötzlich zu informellen Networking-Zonen der Creator-Ökonomie.

Vor allem hat OMR etwas verändert, das man in Zahlen kaum messen kann: die Wahrnehmung. Creator stehen dort inzwischen nicht mehr am Rand der Branche.

Sie sitzen auf Panels, moderieren Bühnen oder diskutieren mit CEOs großer Unternehmen über Reichweite, Community-Aufbau und digitale Markenführung. Genau dadurch wurde Hamburg Schritt für Schritt zu einem Ort, an dem Creator nicht mehr wie Internetphänomene behandelt werden, sondern wie Unternehmer.

Das verändert auch die Stadt selbst. Immer mehr junge Medienarbeiter kommen nicht mehr wegen klassischer Verlagsjobs nach Hamburg, sondern wegen digitaler Formate, Agenturen oder Creator-Projekten.

Hochkantvideos verändern gerade die komplette Medienlogik

Der vielleicht größte Umbruch läuft direkt auf dem Smartphone-Bildschirm ab. TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts haben die Art verändert, wie Inhalte produziert werden. Früher entstanden Medienformate für Fernseher, Webseiten oder Magazine. Heute wird zuerst für das vertikale Smartphone-Format gedacht.

Hamburg reagiert darauf schneller als viele traditionelle Medienstandorte. Mit dem 9:16 Summit besitzt die Stadt inzwischen sogar ein eigenes Event für Vertical Video und Creator-Kultur. Allein die Existenz dieses Formats zeigt, wie stark sich die Branche verschoben hat.

Noch vor wenigen Jahren galten Kurzvideos als schnelle Unterhaltung ohne langfristigen Wert. Heute steuern sie Musikcharts, Produkttrends und Kaufentscheidungen. Marken investieren inzwischen enorme Budgets in Inhalte, die bewusst wie organischer Creator-Content aussehen.

Das Interessante daran: Die Grenzen zwischen Werbung, Unterhaltung und Medien verschwimmen immer stärker.

In der Creator-Ökonomie wird Vertrauen wichtiger als Reichweite

Je stärker Plattformen mit KI-Inhalten und austauschbaren Kurzvideos geflutet werden, desto wichtiger wird Glaubwürdigkeit. Reichweite allein reicht immer seltener aus. Nutzer folgen zunehmend Creatorn, die klare Meinungen, Expertise oder erkennbare Persönlichkeiten vermitteln.

Das zeigt sich besonders bei Themen, bei denen Vertrauen direkt mit Geld verbunden ist. In Bereichen wie Finanzen, Investments oder Online-Sportwetten suchen Nutzer gezielt nach Creatorn mit nachvollziehbarer Expertise statt nach reinem Viral-Content.

Gerade im Bereich neue sportwettenanbieter ohne oasis gewinnen Creator und Vergleichsplattformen an Bedeutung, die detaillierte Einblicke zu Quoten, Zahlungsmethoden, Lizenzierung oder Auszahlungszeiten liefern. Viele Nutzer informieren sich dort gezielt über internationale Anbieter, weil diese häufig eine größere Auswahl an Wettmärkten, Funktionen und Wettoptionen bieten als Plattformen innerhalb des deutschen OASIS-Systems.

Dadurch verändert sich auch die Rolle von Creatorn. Reichweite allein reicht nicht mehr aus. Entscheidend wird, ob Inhalte als glaubwürdig, nachvollziehbar und praktisch relevant wahrgenommen werden. Genau deshalb erzielen spezialisierte Accounts oft stärkere Community-Bindung als klassische Viral-Seiten ohne klare Expertise.

Auch Marken reagieren darauf. Unternehmen suchen nicht mehr nur große Zahlen, sondern Creator mit loyaler Community und glaubwürdiger Positionierung. Genau deshalb funktionieren langfristige Partnerschaften häufig besser als einzelne Werbeposts.

Für Hamburg ist diese Entwicklung relevant, weil die Stadt bereits starke Strukturen rund um Medien, Storytelling und Markenaufbau besitzt. Fähigkeiten aus Verlagen, Werbung und Produktion werden plötzlich wieder wertvoll.

KI macht Content-Produktion billiger,und Austauschbarkeit zum Problem

Parallel dazu verändert künstliche Intelligenz gerade die Produktionsseite der Branche. Untertitel entstehen automatisch. Podcasts werden in Sekunden zu Kurzclips umgewandelt. KI erstellt Übersetzungen, Hook-Texte oder Schnittvorschläge. Einzelne Creator können heute Content-Mengen produzieren, für die früher kleine Teams notwendig waren.

Das beschleunigt die gesamte Branche enorm. Gleichzeitig entsteht aber ein neues Problem: Plattformen werden mit austauschbaren Inhalten überflutet. Beim 9:16 Summit fiel dafür immer wieder ein Begriff: „AI Slop“. Gemeint sind massenhaft generierte Videos ohne klare Persönlichkeit oder kreative Substanz.

Dadurch verändert sich der Wettbewerb erneut. Früher reichte oft Reichweite. Heute wird Vertrauen wichtiger.

Creator, die langfristig erfolgreich bleiben wollen, müssen mehr liefern als schnelle Klicks. Persönlichkeit, Wiedererkennbarkeit und Community-Bindung werden zu wirtschaftlichen Faktoren.

Gerade deshalb könnte Hamburg künftig profitieren. Die Stadt besitzt Erfahrung mit Markenaufbau, Storytelling und Medienproduktion, Fähigkeiten, die im KI-Zeitalter plötzlich wieder entscheidend werden.

Aus Influencern werden kleine Medienunternehmen

Die Creator-Ökonomie funktioniert außerdem längst nicht mehr nur über Werbung. Viele Creator entwickeln inzwischen komplette Geschäftsmodelle rund um ihre Communities. Dazu gehören Podcasts, Newsletter, Mitgliedschaften, eigene Produkte oder Live-Events. Manche Creator bauen sogar kleine Teams mit festen Produktionsabläufen auf.

Genau hier passt Hamburgs Wirtschaftsstruktur besonders gut. Die Stadt verbindet Medienwissen mit E-Commerce, Startup-Kultur und Markenkompetenz. Creator können Reichweite dadurch schneller in Unternehmen umwandeln.

Das unterscheidet Hamburg zunehmend von klassischen Influencer-Hotspots. Hier entsteht nicht nur Aufmerksamkeit. Es entsteht Infrastruktur.

Die spannendste Entwicklung liegt deshalb vielleicht gar nicht auf TikTok selbst, sondern daneben: in Agenturen, Produktionsfirmen, Creator-Managements und digitalen Geschäftsmodellen, die rund um diese neue Medienwelt entstehen.

Hamburg könnte still zum wichtigsten Creator-Standort Deutschlands werden

Berlin bleibt lauter, internationaler und stärker mit Startup-Mythen verbunden. Hamburg wirkt dagegen oft kontrollierter und wirtschaftsorientierter.

Genau das könnte sich jetzt als Vorteil herausstellen. Die Creator-Ökonomie entfernt sich zunehmend von spontaner Viralität und entwickelt sich in Richtung professioneller Medien- und Markenstrukturen. Dafür braucht es Organisation, Netzwerke, Produktionserfahrung und wirtschaftliches Know-how.

All das existiert in Hamburg bereits. Vielleicht wächst die Creator-Ökonomie deshalb gerade nicht trotz der alten Hamburger Medienwelt, sondern wegen ihr.

*Hinweis Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach interessanten Angeboten und nützlichen Produkten und Locations, sowie interessanten Homepages für unsere Leser. Bei diesem Beitrag haben wir sogenannte Affiliate-Links eingebaut. Unsere Redaktion ist der Meinung, dass sie einen Mehrwert für den Leser haben. Dennoch deklarieren wir den Artikel als Anzeige.