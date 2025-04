(ha/mr). Am 8. April lädt das Westfield Hamburg-Überseequartier zur spektakulären Eröffnungsfeier ein – Besucherinnen und Besucher können die langerwartete Destination direkt an der Elbe erkunden und sich auf viele Überraschungen freuen. Das teilt der Veranstalter mit.

Rita Ora wird den Sommer mit einer exklusiven Live-Performance am 21. Juni 2025 einläuten

Das Westfield Hamburg-Überseequartier feiert die Eröffnung der Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit mit einer groß angelegten Housewarming-Party mit maritimem Flair. Start ist am frühen Nachmittag mit einer exklusiven Zeremonie für Mietpartner und Projektbeteiligte, Ehrengast wird Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher sein.

Ab dem Nachmittag bis in den späten Abend (16 bis 22 Uhr) können sich Besucher*innen auf ein umfassendes Programm freuen: Musik-Acts und überraschende Performances von Künstler*innen im gesamten Quartier, Omnichannel- und Social-Media-Aktivierungen sowie ein Finale am Abend mit einem DJ-Set und Dancebeats. Flankiert wird das Programm durch zahlreiche individuelle Aktivitäten und Event-Formate der Brands und Mietpartner.

Theda J. Mustroph, General Manager Westfield Hamburg-Überseequartier, sagt: „Wir freuen uns sehr, ganz bald Gäste von nah und fern im Westfield Hamburg-Überseequartier, einem pulsierenden Treffpunkt in einzigartiger Umgebung, begrüßen zu dürfen. Mit dem neuen Quartier bieten wir Freizeitangebote und Erlebnisse für die Community, die gesamte Stadt und alle Besucherinnen und Besucher. Die Eröffnung markiert einen bedeutenden Meilenstein für uns und die HafenCity. Wir blicken mit großer Vorfreude auf den Eröffnungstag sowie die gesamte Launch-Phase dieser außergewöhnlichen Destination.“

Das Westfield Hamburg-Überseequartier freut sich außerdem, die von der Kritik gefeierte Singer-Songwriterin Rita Ora zum Auftakt des Sommers begrüßen zu dürfen. Sie wird am 21. Juni 2025 an der Uferpromenade des neuen Quartiers direkt an der Elbe ihre lang erwartete Live-Performance geben. Weitere Einzelheiten werden in den Wochen vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Rita Ora sagt: „Es ist eine große Ehre und Freude, endlich beim Opening des Westfield Hamburg Überseequartier aufzutreten! Mit Hamburg verbinde ich tolle Erinnerungen, daher freue ich mich sehr darauf und kann es kaum erwarten, dass ihr alle diesen besonderen Abend erlebt, den wir geplant haben. Glaubt mir, diesen Frühsommerabend werdet ihr nicht vergessen.“

Ab der Eröffnung am 8. April ist das Quartier regulär für Gäste geöffnet: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, mit gesonderten Öffnungszeiten, inkl. Sonntagen, für beispielsweise Gastronomie und Unterhaltung. Auf den großen Opening-Tag folgt eine abwechslungsreiche Eröffnungswoche, die alle Besucher*innen einlädt, die Stores, Restaurants sowie Unterhaltungs- und Kulturangebote des Viertels kennenzulernen. Vom 9. bis 12. April wird jeden Tag ein anderer Bereich des Quartiers in den Mittelpunkt gesetzt: beginnend mit dem Bereich Innovation & Zukunft, gefolgt von Kultur, Gastronomie sowie Freizeit und Lifestyle.

Westfield Hamburg-Überseequartier kündigt weiteren zentralen Ankerpartner im Freizeit- und Experiencebereich an

(ha). In Kombination mit der differenzierten Auswahl an Retail- und Gastronomiepartnern entsteht insbesondere durch die außergewöhnlichen Experience-, Unterhaltungs- und Kulturangebote des Westfield Hamburg-Überseequartier eine in Norddeutschland einzigartige Freizeitdestination. Die KIBU JUMPER Adventure World hebt interaktive Freizeitgestaltung auf ein neues Level: Auf über 2.000 Quadratmetern und in 25 einzigartigen Erlebnisräumen erwartet Besucher*innen jeden Alters ein aufregendes Abenteuer, das Teamgeist, Reaktionsvermögen und kognitive Fähigkeiten spielerisch fordert und fördert. Als erstes Konzept seiner Art stellt die KIBU JUMPER Adventure World ein innovatives Live-Action-Erlebnis dar und setzt damit einen neuen Akzent im Angebot des Quartiers direkt an der Elbe.

Die KIBU JUMPER Adventure World (KJ Adventure World) ist inspiriert von der beliebten KIBU JUMPER Jugendbuchreihe und verwandelt deren actionreiche Welt in ein real erlebbares Abenteuer. Teams von zwei bis sechs Spielern treten in verschiedenen Missionsräumen gegeneinander an und lösen knifflige Aufgaben in einem Wettlauf gegen die Zeit.

Anna Laura Riemann, Leasing Project Leader Westfield Hamburg-Überseequartier bei Unibail-Rodamco-Westfield, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit KIBU JUMPER Adventure World, die einen weiteren wichtigen Pfeiler für unseren Freizeit- und Erlebnisbereich darstellt, der ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal des Westfield Hamburg-Überseequartier bildet. Dieses außergewöhnliche Konzept wird nicht nur die Hamburger*innen begeistern, sondern auch Gäste aus anderen Regionen anziehen und stärkt somit die überregionale Bedeutung unserer Destination im Herzen der HafenCity.“

Maze Kahle, Gründer der KIBU JUMPER Adventure World, sagt: „Unser Ziel war es, eine Erlebniswelt zu erschaffen, die Bewegung, Köpfchen und Spannung vereint. Hier geht es nicht nur darum, Punkte zu sammeln – es geht um echte Teamarbeit, cleveres Denken und Action wie in einem Videospiel, nur dass man selbst mittendrin ist. Wir möchten, dass unsere Besucher*innen nicht nur Spaß haben, sondern in eine völlig neue Welt eintauchen. Jeder Raum bietet eine eigene Herausforderung – hier gibt es keine Monotonie, sondern ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.“

Ein neues Level interaktiver Action

Spieler*innen können zwischen Missionen in London, Paris oder Hamburg wählen. Egal, für welche man sich entscheidet – ausgestattet mit speziellen Transponder-Armbändern müssen physische und mentale Herausforderungen gemeistert werden, die Logik, Cleverness und Teamwork erfordern. Während der Missionen werden Punkte gesammelt. Diese werden für den finalen Rätselraum in Spielzeit umgewandelt. Nur, wer den geheimen Türcode knackt, gelangt in die exklusive Champions-Zone.



Neben der actiongeladenen Spielwelt bietet die KIBU JUMPER Adventure World mit Jimis Bistro einen außergewöhnlichen Panoramablick über den Hamburger Hafen, der zum Verweilen vor oder nach dem Abenteuer einlädt und einen lebendigen Treffpunkt für die Community darstellt. Die leckeren Köstlichkeiten in Jimis Bistro wurden von Sven Schröder dem Küchenchef des ONO by Steffen Henssler kreiert. Den Gast erwarten Highlights wie fluffiger Kaiserschmarrn mit ausgefallenen Toppings, Fish und Chips oder eine richtig leckere Currywurst. Die KIBU JUMPER Adventure World liegt direkt an der Uferpromenade im Erdgeschossbereich des Gebäudes, in dem sich auch das Kreuzfahrtterminal befindet. Die Eröffnung der Erlebniswelt ist für den 8. April geplant, im Rahmen der generellen Eröffnung der Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltung des Westfield Hamburg-Überseequartier.

Westfield Hamburg-Überseequartier: neue Shopping- und Freizeitdestination

Das Westfield Hamburg-Überseequartier wurde für die Community designt und wird ein einzigartiges, für alle zugängliches Umfeld zum Leben, Arbeiten, Einkaufen und Zeit verbringen bieten. Die Bereiche Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit sowie das Cluster für medizinische Dienstleistungen umfassen insgesamt rund 170 Konzepte. Die Vermietungsquote für diese Flächen liegt bei 95 Prozent und das Interesse an den verbleibenden Flächen ist groß. Ein besonderes Charakteristikum der Vermietungsstrategie: Über die Hälfe der im Quartier vertretenen Marken und Konzepte sind bisher nicht in der Hamburger Innenstadt vertreten bzw. ein Drittel überhaupt noch nicht in Hamburg.



Als weitere Ankermietpartner im Westfield Hamburg-Überseequartier stehen bereits seit längerem Breuninger, Inditex (mit fünf Stores, darunter einer der größten Zara-Flagship-Stores in Deutschland), H&M, ANSON’S, Mango, Thalia, INTERSPORT Knudsen, REWE Piclum sowie Port des Lumières, Lego Discovery Centre und Kinopolis fest.



Ergänzt wird das Angebot durch Wohnungen, Büros, drei Hotels und das Kreuzfahrtterminal. Das Quartier ist mit einer eigenen U-Bahn-Station, Buslinien und vielfältigen Mobilitätsangeboten optimal in die lokale Infrastruktur eingebunden. Mit direkter Lage an der Elbe und einer einzigartigen Uferpromenade, etabliert Westfield Hamburg-Überseequartier eine neue Form des Wohnens, Arbeitens und Erholens direkt am Wasser.