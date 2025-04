(mr). Was war denn da los? Zunächst stürmten zwei Zivilpolizisten einen Sex-Shop am Hans-Albers-Platz auf St. Pauli, wenige Tage später betraten zwei uniformierte Polizisten – ebenfalls mit gezückten Waffen – ein Spiele- und Erlebnisgeschäft in der HafenCity. Und immer wurden die Beamten von einem gut 20-köpfigen Filmteam begleitet. Die Antwort: es waren die Kultpolizisten aus der ARD-Serie “Großstadtrevier”, die seit 1986 im Fernsehen läuft.

Maria Ketikidou steht mit einer

Waffe in der Hand auf dem

Hans-Albers-Platz auf St. Pauli.

Aktuell laufen die Dreharbeiten für die 39. Staffel – zwölf neue Folgen sollen entstehen. Und die versprechen Spannung und Action! Die gedrehte Szene: Auf St. Pauli stürmen “Harry Möller” (gespielt von Maria Ketikidou) und Nils Sanchez (Enrique Fiß) mit einer Waffe ein Geschäft für Erotikartikel. Mit ihrem Zivilfahrzeug parken sie auf dem historischen Platz und steigen rasant aus dem PKW. Sofort greifen sie nach ihren Waffen und laufen zielstrebend in den Sex-Shop. Nach einem gut zweistündigen Dreh im Geschäft kamen sie wieder heraus. Ob die Stürmung des Ladens erfolgreich war? Zumindest fand Maria Ketikidou in dem Shop besondere Handschellen, die sie ihrem Kollegen überreichte. Es kam zu einer Festnahme!

Sinha Melina Gierke (spielt Bente Hinrichs) und

Patrick Abozen stehen mit gezückten Waffen am

Störtebeker Ufer. Gleich stürmen sie ein Geschäft.

Fotos: FoTe Press

Am Störtebeker Ufer in der HafenCity standen in dieser Woche Sinha Melina Gierke (spielt Bente Hinrichs) und Patrick Abozen (spielt Lukas Petersen) vor der Kamera. Auch die beiden TV-Kultpolizisten stürmten mit ihren Waffen ein Geschäft. Ein Mann (gespielt von Tilman Pörzgen) wird verletzt aufgefunden, kommt später in einen Rettungswagen. Zum Inhalt der gedrehten Folgen ist noch nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Passanten konnten lediglich den spektakulären Dreh mit den Waffen beobachten. Für Sinha Melina Gierke, sie seit 2023 als Polizistin Bente Hinrichs als Hauptdarstellerin in der Serie zu sehen ist, heißt es endlich wieder vor der Kamera stehen. Sie machte ein gutes Jahr eine Pause. Auf Instagram postete sie am 1. April: “Back on set with the one again.”

Sinha Melina Gierke (spielt Bente Hinrichs)

und Judith Bohle, die offenbar mit einer

Gastrolle im “Großstadtrevier” mitspielt.

Gierke scheint ein Protokoll aufzunehmen.

„Großstadtrevier“ wird produziert von der Letterbox Filmproduktion. Die neuen Folgen sollen ab Herbst 2025 in der ARD zu sehen sein.

“Harry Möller” (gespielt von

Maria Ketikidou) und Nils

Sanchez (Enrique Fiß) auf dem

Hans-Albers-Platz auf St. Pauli.

Sinha Melina Gierke (spielt Polizistin Bente Hinrichs) bei der Autogrammstunde „Großstadtrevier“ beim Hafengeburtstag 2024 in Hamburg. Dieser Auftritt zählt zu den letzten vor einer längeren Drehpause beim „Großstadtrevier“.