(ha/mr). Seit dem 18. Februar haben in Hamburg die Dreharbeiten zur siebten Staffel begonnen, die voraussichtlich im Herbst 2026 gesendet wird. In den 13 neuen Folgen kämpfen die Anwältin Isa von Brede (gespielt von Sabine Postel) und ihr Partner Markus Gellert (Herbert Knaup) wieder mit Herzblut für ihre Mandanten, die sich Mietnomaden, Messis, Mörder:innen und sogar einer „Hexe“ erwehren müssen. Der Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen, ist für die Anwält:innen nicht ohne Risiko: Isa wird von einer Stalkerin als Geisel genommen, während Gellert eine Strafanzeige wegen Parteiverrat droht. Zu seinem privaten Kummer hat der neue Hauptkommissar (Stephan Luca) seinen Heiratsantrag an Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) gecrasht. Der ist mit Gellerts Freundin noch verheiratet und will seine Frau zurück. Alle Drehbücher stammen aus der Feder von Thorsten Näter, Regie führen Dirk Pientka, Susanne Boeing und Torsten Wacker.

Maike Johanna Reuter

(„Rote Rosen")

offenbar eine Gastrolle in

der Serie „Die Kanzlei“.

Fotos: FoTe Press

Sabine Postel (links) und Maike Johanna Reuter am Filmset von

„Die Kanzlei“ an der Feldbrunnenstraße in Hamburg.

Dreharbeiten zu „Die Kanzlei“ – der Fernsehfilm

Im Juli 2025 wird der zweite Einzelfilm der Serie gedreht. In dem 90-Minüter mit dem Arbeitstitel „Weites Land“ (Buch: Thorsten Näter, Regie: Torsten Wacker) verschlägt es die Mitglieder der Kanzlei auf einen Bauernhof an der Ostseeküste. Nach einem Unfall der Bäuerin muss Isa den Hof betreiben und einen Streit in der Bauernfamilie schlichten, wobei ihr Gellert, Assistentin Charlie (Mathilde Bundschuh) und Mutter Marion (Marie Anne Fliegel) zur Hilfe eilen. Die Ausstrahlung steht noch nicht fest.

Die Serie „Die Kanzlei“ ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion „Serien im Hauptabend“, Produzentin ist Nina Lenze. Der Fernsehfilm „Weites Land“ ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD Degeto Film und des NDR für die ARD.

Sabine Postel

Fotografen. Unwahrscheinlich, dass dieser böse

Blick so im Drehbuch stand.

Auch ein schöner Rücken kann

entzücken. Schauspielerin Sabine

Postel dreht sich dem Fotografen

extra um, damit er sie nicht von vorn

ablichten kann.

Sabine Postel wird von einer Kamera gefilmt.