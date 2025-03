(ha). Das Quaree Wandsbek präsentiert vom 3. bis 19. April 2025 eine außergewöhnliche Oster-Aktion. Unter dem Motto „Osterkunst mit Herz“ werden im Lichthof elf einzigartige Osterei-Kunstwerke von Hamburger Künstlern und Prominenten ausgestellt. Besucherinnen und Besucher können mit einer Spende Hamburger Kinderhilfe-Organisationen unterstützen und attraktive Preise gewinnen –

darunter die Chance auf eines der Kunstwerke. Die Osteraktion läuft auch am verkaufsoffenen Sonntag, den 6. April. Hier ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die diesjährige Osteraktion verbindet Kunst, Genuss und soziales Engagement. Im Mittelpunkt stehen elf außergewöhnliche Osterei-Kunstwerke, gestaltet von bekannten Hamburger Persönlichkeiten wie Steffen Henssler, Olivia Jones und Sophia Schubert.

Auch Hamburger Institutionen wie das Radio Hamburg, das Stage Musical mit „HERCULES“ und „&Julia“, Schmidts Tivoli und Kampnagel haben sich an der kreativen Aktion beteiligt. „Mit ,Osterkunst mit Herz‘ möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern nicht nur ein besonderes Ostererlebnis bieten, sondern auch gemeinsam Gutes tun“, erklärt Centermanager Frank Klüter. „Jede kleine Spende hilft Kindern und Jugendlichen in Hamburg und unterstützt wichtige soziale Projekte. Dafür gibt es sofort eine kleine Überraschung und die Chance auf attraktive Preise – eine Win-Win-Situation für alle.“

Spenden und Gewinnen für den guten Zweck Herzstück der Aktion ist das Oster-Buzzer-Gewinnspiel, bei dem Besucher mit einer Spende ab 1 Euro für Radio Hamburg Hörer helfen Kindern e.V. und die Budnianer Hilfe e.V. an täglichen Verlosungen teilnehmen können. Nach dem Buzzern erhalten die Teilnehmer einen Sofortgewinn von Lindt oder BUDNI sowie eine Losnummer für die täglichen Verlosungen um 13, 15 und 17 Uhr.

Zudem bekommen alle Teilnehmer eine Gewinnspielkarte für die große Abschluss- Verlosung am 19. April um 16 Uhr, bei der die elf Osterei-Kunstwerke verlost werden. Am 23. April um 11 Uhr findet die feierliche Übergabe der Spendenschecks an die beiden Hilfsorganisationen statt. Wer während der Woche keine Zeit hat, kann sich auf den verkaufsoffenen Sonntag am 6. April freuen: Auch hier findet die Osteraktion von 13 bis 18 Uhr statt und alle Geschäfte und Gastronomien sind geöffnet. So kann man mit der ganzen Familie entspannt bummeln und genießen. Eine schöne Gelegenheit, um sich gemeinsam auf Ostern

einzustimmen, Osterdeko und neue Mode fürs Frühjahr zu shoppen oder sich in einem der

Restaurants zum leckeren Essen zu treffen. Natürlich stehen auch die beliebten Frische- und

Feinkost-Theken des QUARREE mit leckeren Stärkungen bereit.

Osteraktionen für die kleinsten Besucher

Das beliebte Osterbasteln findet vom 14. April bis 17. April von 15 bis 18 Uhr im Lichthof

statt. Außerdem ist der Osterhase am 19. April von 12 bis 17 Uhr zu Besuch im Quaree

und verteilt süße Leckereien.

Die Osteraktion findet von Montag bis Samstag täglich von 10 bis 20 Uhr statt. Am verkaufsoffenen Sonntag, den 6. April, ist das QUARREE von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Sönke Neitzel eröffnet Ausstellung zum Kriegsende 1945 in Hamburg

(ha). 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 präsentiert die Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg die Ausstellung „Befreite und Befreier? Kriegsende in Hamburg 1945“. Sie wird vom 15. April bis 28. November 2025 bei uns im Hause gezeigt.

Der Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel wird zur Eröffnung der von dem Hamburger Historiker PD Dr. Helmut Stubbe da Luz konzipierten und kuratierten Ausstellung in der Bibliothek zu Gast sein. Unter dem Motto „8. Mai 1945 – 8. Mai 2025“ wird er sich dem Wandel der Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs widmen und dabei auch auf die Frage im Titel der Ausstellung blicken. Der Kurator wird in die Ausstellung einführen.

Anlässlich der Befreiung des KZ Bergen-Belsen vor 80 Jahren am 15. April 1945 wird der Historiker Dr. Jens Binner, ehemals Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen, ein Grußwort sprechen.

Zur Ausstellungseröffnung lädt die Bibliothek sehr herzlich ein. Der Eintritt ist frei.

Dienstag • 15. April 2025 • 18 Uhr

Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität

Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg