(ha). Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Kleiner Grasbrook ist heute Morgen eine Frau tödlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 44-jährige Radfahrerin die Straße Veddeler Damm in bislang unbekannte Richtung. Zur gleichen Zeit bog ein stadtauswärts fahrender Lkw vom Veddeler Damm in die Straße Am Windhukkai ab. Hierbei erfasste der Lkw die Radfahrerin aus noch ungeklärter Ursache. Obwohl sofort ein Notarzt zur Unglücksstelle fuhr, erlag die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. „Die alarmierten Rettungskräfte leiteten unverzüglich die medizinische Versorgung ein und betreuten zeitgleich weitere am Unfallgeschehen beteiligte Personen“, teilt Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann mit. Die Unfallbeteiligten wurden im weiteren Verlauf durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Einsatzkräfte des Verkehrsunfallteams (Verkehrsdirektion Innenstadt/West, VD 23) übernahmen unter Hinzuziehung eines Sachverständigen die Ermittlungen vor Ort. Zudem setzten die Beamtinnen und Beamten einen 3-D-Scanner und eine Drohne zur Unfallaufnahme ein. Die Ermittlungen dauern derzeit an und werden von der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) weitergeführt.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen und Angehörigen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.