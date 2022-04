HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

(ha). Das Abitur ist der höchste Schulabschluss in Deutschland – und ein Bildungsversprechen an alle Schülerinnen und Schüler. Ab dem 27. April beginnen die diesjährigen Hamburger Abiturprüfungen, dann werden etwa 9.400 angehende Abiturientinnen und Abiturienten über ihren schriftlichen Abiturklausuren brüten. In 33 Fächern werden bis zum 11. Mai Abiturklausuren geschrieben. Um faire Bedingungen zu schaffen, sind die Klausuren zentral vorgegeben und in allen Hamburger Schulen gleich. Die Prüfungen in den Kernfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch enthalten Aufgaben oder Aufgabenteile aus einem gemeinsamen Aufgabenpool der Kultusministerkonferenz, der von allen Bundesländern genutzt wird. Wie bereits in den beiden Vorjahren sollen aufgrund der Corona-Pandemie die Abschlussprüfungen für das Abitur wie auch für den Hauptschulabschluss und den Realschulabschluss mit moderaten Erleichterungen stattfinden.

33 Fächer werden zentral geprüft

Bildungssenator Ties Rabe sagt: „Ich habe in den letzten Wochen intensive Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aller Schulformen geführt. Sie bestätigten, dass viele Schülerinnen und Schüler der aktuellen Abschlussjahrgänge aufgrund der seit mehr als zwei Jahre andauernden Corona-Pandemie Lernrückstände und Lernprobleme haben. Deshalb werden die Abschlussprüfungen ähnlich wie im letzten und vorletzten Jahr moderat angepasst.“ Rabe sprach den Prüflingen für die bevorstehenden Prüfungen Zuversicht zu: „Vertrauen Sie auf Ihr Wissen und die Kompetenzen, die Sie in den vergangenen Schuljahren mit Unterstützung Ihrer Lehrkräfte erworben und ausgebaut haben. Sie haben sich intensiv vorbereitet und können jetzt mit der nötigen Konzentration in die Prüfungen gehen. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern für die bevorstehenden Abiturprüfungen alles Gute und viel Erfolg!“

Die Regularien für das Abitur entsprechen weitgehend denen des letzten Jahres. So werden die im Abitur geprüften Themenbereiche etwas genauer eingegrenzt, so dass sich die Prüflinge gezielter vorbereiten können. Zudem bekommen sie in den Abiturklausuren 30 Minuten mehr Zeit. In Mathematik gibt es zwischen mehreren Aufgaben eine Wahlmöglichkeit. Zur Unterstützung bekommen die Abiturienten eine kurze Liste mit den wichtigsten Fachbegriffen, um Missverständnisse und Irritationen beim Verstehen der Aufgaben zu vermeiden. Wie schon in den Vorjahren werden die Lehrkräfte bei der Notenfindung in allen Schulformen die besondere Lage der Schülerinnen und Schüler ein Stück weit berücksichtigen. Die moderaten Erleichterungen haben sich in den letzten beiden Jahren bewährt. So fiel das schriftliche Abitur in den letzten beiden Jahren trotz der Corona-Belastungen nicht schlechter aus als vor der Corona-Pandemie.

Prüfungen wegen der Corona-Pandemie erneut mit moderaten Erleichterungen

Jeder Abiturient und jede Abiturientin wird in drei Fächern schriftlich geprüft. Den Auftakt macht am ersten Tag (27. April) das Fach Deutsch, gefolgt von den Fächern Türkisch, Chinesisch, Polnisch, Spanisch, Latein, Russisch, Farsi und Arabisch am zweiten Tag. Die Fächer Portugiesisch und Italienisch wurden in diesem Jahr nicht als schriftliche Prüfungsfächer angewählt. Die Prüfungen in den Kernfächern finden am 27. April (Deutsch), 29. April (Englisch), 3. Mai (Mathematik) und am 5. Mai (Französisch) statt. Die schriftlichen Abiturprüfungen enden am 11. Mai mit dem Fach Philosophie. Zwischen dem 21. und 29. Juni folgen dann die mündlichen Prüfungen, entweder in Form einer Präsentationsprüfung oder einer klassischen mündlichen Prüfung. Abiturprüfungen werden an Hamburgs Gymnasien und Stadtteilschulen sowie an beruflichen Gymnasien, Berufsoberschulen und Abendgymnasien abgenommen. Bis zum 4. Juli werden die Abiturzeugnisse ausgeteilt.

Moderate Erleichterungen gibt es auch bei den Abschlussprüfungen für den Realschulabschluss und den Hauptschulabschluss. Die Zahl der Prüfungen beim Realschulabschluss (Mittleren Schulabschluss/MSA) wird von sechs auf drei Prüfungen halbiert. Normalerweise absolvieren die Schülerinnen und Schüler beim MSA drei Abschlussklausuren und drei mündliche Prüfungen in den Kernfächern. Stattdessen müssen wie im Vorjahr zwei Abschlussklausuren und eine mündliche Prüfung absolviert werden. Die Noten aus den Prüfungen bilden zusammen mit den normalen Noten aus dem Abschlussjahr das Abschlusszeugnis.

Beim Hauptschulabschluss (Erster Schulabschluss/ESA) sollen wie in den beiden letzten Jahren die zusätzlichen Abschlussklausuren und die mündlichen Abschlussprüfungen entfallen. Das Abschlusszeugnis besteht dann aus den im Abschlussjahr erreichten normalen Noten in allen Fächern. Viele Bundesländer verfahren bereits seit Jahren so und haben die zusätzlichen Abschlussprüfungen beim Hauptschulabschluss grundsätzlich abgeschafft. Die durch den Wegfall der aufwändigen Prüfungen gewonnene Arbeitszeit soll zur Intensivierung des Unterrichts genutzt werden, um Lernrückstände aufzuarbeiten.

Senator Rabe ergänzt: „Der Entscheidung sind intensive Gespräche mit Vertretern aller Schulformen vorangegangen. Sie berichten über eine nach wie vor angespannte Lage an den Schulen. Die monatelangen Schulschließungen haben nicht nur zu Lernrückständen geführt, sondern belasten die Schülerinnen und Schüler auch in der Konzentration und in ihrem Lernverhalten. Es ist deshalb nur fair, wenn diese besondere Lernsituation maßvoll berücksichtigt wird. Es gibt nichts geschenkt, aber Dank der Anpassungen können sich die Schülerinnen und Schüler gezielter auf ihren Schulabschluss vorbereiten.“

Gewinnspiel April: Das Album „Rausch“ von Helene Fischer

Gewinnspiel Album „Rausch“ von Helene Fischer.

(mr). Endlich ist es soweit: Nach einer kreativen Pause meldet sich Schlagersängerin Helene Fischer nun mit einem Paukenschlag zurück. Mit im Gepäck ihr brandneues Album „Rausch“ und 18 brandneue Songs. Weil wir in den vergangenen Monaten sehr großen Zuspruch von unseren Leserinnen und Lesern hatten, verlosen wir auch in diesem Monat wieder drei Alben. Dieses Mal das neue Album „Rausch“ von Helene Fischer.

Wenn Sie ein Fan der in Bayern lebenden TV-Moderatorin und Sängerin sind oder zumindest die Musik sehr gerne hören, dann machen Sie mit.

„Rausch“ heißt das Album von Helene Fischer, auf dem 18 tolle Titel zu finden sind. „Volle Kraft voraus“, „Nichts auf der Welt“ und „Rausch“ sind drei davon. Frisch und melodisch sind aber auch die anderen Songs.

Sie möchten eine CD in Ihren Händen halten und von Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau gewinnen? Schicken Sie uns bitte einfach die Lösung folgender Frage: In welchem Park in Hamburg drehte im März 2022 das Filmteam der „SoKo Hamburg“ (ZDF) eine neue Folge? Kleiner Tipp: der Park befindet sich im Stadtteil Winterhude, als Schauspieler stand unter anderem Marek Erhardt vor der Kamera. Es wurde eine Leiche gefunden – nahe des Planetariums. Na, wissen Sie nun die Antwort?

Die Lösung finden Sie auf www.hamburger-allgemeine.de. Klicken Sie sich gerne durch unsere Online-Ausgabe – dann dürfte die richtige Antwort nicht schwer fallen.

Sie wissen die richtige Lösung? Dann schreiben Sie uns bitte Ihre Lösung in eine Mail oder auf eine Postkarte! Schicken Sie uns bitte die richtige Lösung bis zum 30. April 2022 per Mail an:

gewinnspiel@fote-press.de

Oder Sie schreiben uns eine Postkarte und schicken uns diese per Post:

HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

FoTe Press Zeitungsverlag M. Röhe

Stichwort: Gewinnspiel April 2022

Dimpfelweg 32, 20537 Hamburg-Hamm.

Gewinnspiel Album „Rausch“ von Helene Fischer.

Weitere Gewinnspiele sehen Sie hier. Viel Glück!