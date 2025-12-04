Tanne auf dem Horner Kreisel leuchtet erneut im weihnachtlichen Glanz

(ha). Ab kommenden Montag (8. Dezember) erstrahlt der Horner Kreisel wieder im festlichen Lichterglanz. Die etwa 15 Meter hohe Tanne wird bereits seit dieser Woche von der Firma united rental stimmungsvoll geschmückt.

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte: „Die beleuchtete Tanne ist auch in diesem Jahr traditionell ein kleiner weihnachtlicher Gruß für alle, die den Kreisel täglich passieren. Rund 1.000 Lichter schmücken den Baum und sorgen bis zum 5. Januar für festliche Weihnachtsstimmung im Hamburger Osten.“

Günter Ehnert, Initiator der beleuchteten Tanne auf dem Horner Kreisel: „Die Beleuchtung des Weihnachtsbaums auf dem Horner Kreisel ist für mich eine Herzensangelegenheit: Im Rahmen einer Spendenaktion für den ‚Blauen Ball Hamburg‘ haben Besucher die Möglichkeit, symbolisch 10.000 Kerzen für je 5 Euro zu erwerben. Der Erlös kommt der Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Eppendorf zugute.“

Hintergrund

Auf Initiative von Günter Ehnert, dem Gründer des Blauen Balles Hamburg, wurde im Jahr 2011 die hochgewachsene Tanne im Horner Kreisel erstmals mit Glühbirnen geschmückt. Seitdem findet die Aktion bei den Hamburgerinnen und Hamburgern sowie bei den Besucherinnen und Besuchern der Stadt großen Anklang.