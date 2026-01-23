Trotz kalter Temperaturen: Warnung vor Betreten von Eisflächen

(ha/mr). Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) warnt weiterhin eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen auf Gewässern sowie dem Betreten der Hamburger Binnen- und Außenalster.

Das Eis ist trotz der geringen Temperaturen der letzten Wochen an vielen Stellen äußerst brüchig und wenn überhaupt nur wenige Zentimeter dick. Beim Betreten vermeintlich zugefrorener Stellen besteht absolute Lebensgefahr. Vor allem unter Brücken, an Einleitungen oder durch Strömungen bleibt das Eis äußerst dünn, selbst wenn es an der Oberfläche stabil wirkt. Eltern werden gebeten, ihre Kinder auf diese Gefahren hinzuweisen. Lassen Sie auch Ihre Hunde nicht auf die Eisflächen laufen, auch für sie besteht akute Einbruch- und Lebensgefahr.

Weitere Informationen

Die aktuellen Minustemperaturen wecken bei vielen Hamburgerinnen und Hamburgern Erinnerungen an das Betreten einer zugefrorenen Alster. Die Hürden für ein erneutes Betreten sind jedoch aus Sicherheitsgründen extrem hoch: Damit die Eisfläche zehntausende Menschen gleichzeitig sicher tragen kann, wäre eine durchgehende Kerneisdicke von mindestens 20 Zentimetern erforderlich. Das Eis wächst jedoch langsam: Selbst bei dauerhaften Temperaturen von -10 Grad nimmt die Dicke nur etwa einen Zentimeter pro Tag zu – vorausgesetzt, keine isolierende Schneeschicht verhindert das Wachstum. Da die Alster ein fließendes Gewässer ist, ist die Eisdicke zudem sehr ungleichmäßig. Ein Betreten könnte erst nach umfangreichen Kernbohrungen und einer positiven Gesamtbeurteilung der Tragfähigkeit erfolgen. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für ein Betreten der Alster in diesem Jahr gegeben sein werden.

Der Blick in die Statistik zeigt, dass „echte“ Eiswinter in Hamburg seltener werden. Die Anzahl der Eistage (Tageshöchsttemperatur unter 0 Grad) ist im Vergleich zu früheren Perioden (1961–1990) bereits um etwa 35 Prozent zurückgegangen. Angesichts der prognostizierten weiteren klimabedingten Erwärmung sinkt die Wahrscheinlichkeit für wochenlange Frostperioden, wie sie für das notwendige Eiswachstum zwingend erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hinweis für den Notfall

Sollte es zu einem Notfall kommen, verständigen Sie bitte unverzüglich die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112.

Wer gerne Schlittschuhfahren möchte, sollte es aktuell auf keinem See oder gar der Außenalster machen. Stattdessen empfehlen wir einen Ausflug zu Planten un Blomen. Dort gibt es die Möglichkeiten, sicher Schlittschuh zu fahren.