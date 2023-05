(ha/mr). In Hamburg werden aktuell zahlreiche Filme, Serien und Reihen gedreht. Ob „Großstadtrevier“, SoKo Hamburg“, „Die Kanzlei“, „Glück ist eine Entscheidung“ oder beispielsweise „Notruf Hafenkante“. Noch bis zum 19 Mai wird in unserer Stadt der ZDF-Film „In Wahrheit – Späte Sühne“ produziert. Zum Inhalt teilt die Sendeanstalt mit: Hauptkommissarin Judith Mohns (gespielt von Christina Hecke) neuer Fall verlangt ihr viele Entscheidungen ab – zwischen persönlicher und professioneller Haltung und zwischen Recht und Gerechtigkeit. Die Leiche einer unbekleideten Frau wird gefunden, die drei Tage zuvor als vermisst gemeldet worden war. Sie wurde erstickt, sämtliche DNA-Spuren sind allerdings durch die Ablage in einem Fließgewässer vernichtet. Die Pathologin findet Spuren eines Narkotikums. Freddy (Robin Sondermann) und Judith stoßen auf einen fünf Jahre alten Fall, der sehr ähnlich gelagert war. Alle Spuren führten zu dem Pharmareferenten Serge Roubaix (Jean Luc Bubert), dem man aber nichts nachweisen konnte. Judith arbeitet mit dessen damaligem Pflichtverteidiger, dem Franzosen Alain Montand (Pierre Kiwitt), zusammen. Die beiden verlieben sich. Montand hat seinen Anwaltsberuf an den Nagel gehängt und hat das Weingut seiner Eltern übernommen. Just der alte Fall war es, der Alain zur Aufgabe seines Berufs führte.

Gedreht wird neben Hamburg auch im Saarland. Das Drehbuch schrieb Mathias Schnelting, Regie führt Kirsten Laser. Produziert wird von Network Movie. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Ihre Hamburger Allgemeine Rundchau fand das Filmteam bei Dreharbeiten an der Karl Jacob Straße im Stadtteil Klein Flottbek in Hamburg. Dort machte die Filmcrew Aufnahmen in einem Gebäude und im weiteren Verlauf mehrere Außenszenen. Am Filmset dabei: Hauptdarstellerin Christina Hecke, die gerade mit einem PKW an dem Haus vorgefahren kommt und an der Haustür klingelt.