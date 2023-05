(ha). Irritierend wie der Paravent aus expliziten Scherenschnitten von Katharina Holstein-Sturm, mit flauschig-zarten, textilen Objekten wie ‚may I touch u there?‘ von Susanne Mewing oder der ernst-verstörenden Installation von Astrid Krüger zum Thema Frühbestimmung als Sexualobjekt bei Mädchen, spannen die Künstlerinnen einen großen Bogen. Wie erleben wir männlichen Chauvinismus, geht das auch umgekehrt wie bei Gabriele Wendlands farbgewaltigen Ölgemälden? Und wie zärtlich, ineinander versunken die Annäherung zwischen zwei Menschen geschehen kann, zeigt Nina Hotopps Werk ‚Lovers‘. Ungewohnte Klänge bei Mara Scholz‘ Soundarbeit: sie mischt Geräusche von Lust, Fleischverarbeitung und Violinenklängen. Simone Fezers und Ele Runges trashige multimediale Installation spielt mit der Selbsterhöhung des Fleisches, der gekrönten Schöpfung, bis ins Übersteigerte, Trashige, Diven- und Göttinnen-hafte. Anna Würth wird mit ihrer erotischen Lyrik die Ausstellung eröffnen. Sie zeigt zudem Fotoarbeiten zu Lust und Unlust, zur sexuellen Befreiung in den 70ern, deren Fallstricken und zur Abkehr von Rollen-Klischees.

Vernissage am Mittwoch, dem 17.05.2023 um 19 Uhr mit Lyrik von Anna Würth

Ausstellung vom 18.05. bis 10.06.2023, geöffnet Di – Fr von 13 – 18 Uhr | Sa und So von 13 – 16 Uhr. Werkstattgespräch am Sonnabend, 03.06.23, 15 Uhr mit den beteiligten Künstlerinnen.

Konzerte während der Ausstellung:

Sonntag, 28.05.23, 15:00 bis 17:00 Uhr

Musica Ricercata: Zum 100. Geburtstag von György Ligeti mit den GEDOK-Musikerinnen

Sonnabend, 03.06.23, 18 Uhr

Lydia Schmidl: ‚Retama lights‘, neue Werke vom peruanischen Komponistinnen-Kollektiv und Komponistinnen der Gesellschaft für Neue Musik Hamburg.

Sonntag, 04.06.23, 18:00 bis 19:30 Uhr

Marcia Lemke-Kern: Enchantée – Lieder einer Märchenprinzessin, begleitet von Christof Hahn.

Diesen und weitere Veranstaltungstipps finden Sie hier.