(ha). Am vergangenen Sonntagmorgen (21. April 2024) hat ein bislang unbekannter Mann eine Frau im Überseering im Hamburger Stadtteil Winterhude gegen 4.45 Uhr attackiert. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich die 20-jährige Geschädigte auf dem Heimweg und wurde beim Verlassen des U-Bahnhofs Sengelmannstraße in Richtung Überseering von dem Unbekannten verfolgt. Nachdem sie aus Angst vor dem Mann weggelaufen und dabei gestolpert war, versuchte der Täter, die Frau am Boden zu fixieren. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam, eilte dem Opfer zu Hilfe und stieß den Angreifer weg. Im Anschluss versuchte der Täter noch, den Helfer zu schlagen und flüchtete dann in Richtung Halifaxweg.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

175 bis 180 Zentimeter groß

schlanke Statur

osteuropäisches Erscheinungsbild

gelockte, hellbraune Haare

Brillenträger

bekleidet mit einem weißen Hemd, einem schwarzen Mantel und einer

blauen Jeans

blauen Jeans trug einen Regenschirm bei sich.

Das Landeskriminalamt (LKA 42) hat Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Gesuchten und / oder zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.