(mr/ha). Traurige Nachricht: Klaus Otto Nagorsnik ist im Alter von 68 Jahren – für Fans und Kollegen – gestorben. Der gebürtige Münsterländer war bekannt als „Jäger“ in der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“. Auf dem offiziellen Instagram-Account heißt es: „Mit großer Bestürzung haben wir von dem plötzlichen und unerwarteten Tod von Klaus Otto Nagorsnik erfahren. Seit 2014 war er als einer unserer Jäger Teil der ` Gefragt – Gejagt -Familie, in der er jetzt eine große Lücke hinterlässt. Er wird uns als wundervoller Mensch und grandioser Jäger in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Zeiten bei seiner Familie und Freunden.“

Auch Alexander Bommes, Moderator der Quizshow, äußerte sich in einer Meldung der ARD zum Tod von Nagorsnik. „Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen“, sagte er. Die anderen Jägerinnen und Jäger der Show verabschiedeten sich mit den Worten: „Wir werden Klaus Otto Nagorsnik zutiefst vermissen. Bis bald in der großen Bibliothek“.

Frank Beckmann, seines Zeichens ARD-Koordinator Vorabend, kondolierte ebenfalls und würdigte Nagorsniks Beitrag zur Rateshow: „Unser Bibliothekar hat ‚Gefragt-Gejagt‘ über viele Jahre mitgeprägt. Wir verdanken ihm unzählige spannende und unterhaltsame Abende. Das Publikum hat ihn geliebt.“

Vor etwa zwei Jahren hatte Klaus Otto Nagorsnik einen Gastauftritt in der Polizeiserie „Großstadtrevier.“ Bei Filmarbeiten für diese Folge entstand unser Aufmacherfoto.

Die Jägerinnen und Jäger der Quizelite:

Mit Klaus Otto Nagorsnik verlieren wir einen großen Quizzer mit hoher Bildung, der sich mit der Ilias ebenso auskannte, wie mit dem BVB in all seinen Facetten. Das ‚Gefragt-Gejagt‘ Team war über die Jahre zu seiner zweiten Familie geworden und seine Einsätze auf dem Jägerstuhl waren Festtage für ihn, die ihm die Chance gaben, seinen Wissensschatz, aber auch seinen westfälischen Humor und Charme voll auszuspielen. Wir verlieren einen feinen Menschen mit großem Gerechtigkeitssinn. Wir werden Klaus Otto Nagorsnik zutiefst vermissen. Bis bald in der großen Bibliothek, lieber KO!

Die bereits vorproduzierten Folgen der neuen Staffel von „Gefragt-Gejagt“ mit Klaus Otto Nagorsnik werden im Gedenken an ihn ab 13. Mai 2024 im Ersten (ARD) zu sehen sein.