(ha). Am vergangenen Samstagabend (15. Februar) soll ein Unbekannter in die Wohnung einer Seniorin gelangt sein, sie in ein Zimmer gedrängt und im Verlauf mutmaßlich mehrere Wertgegenstände entwendet haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand sich die 88-jährige Frau in ihrer Wohnung, als sie einen unbekannten Mann im Bereich ihrer Wohnungstür bemerkte. Dieser drückte die Seniorin unvermittelt in Richtung des Badezimmers, wo sie aus Angst verblieb. Kurz darauf entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Frau blieb bei dem Überfall unverletzt und kann den Unbekannten wie folgt

beschreiben:

165 bis 175 Zentimeter groß

kräftige Statur

dunkle Augen

bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer hellen Hose und einer

Wollmütze

Die Seniorin informierte die Polizei über den Wohnungsraub zu einem späteren Zeitpunkt. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, welche nun vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 142) übernommen werden. Hierbei prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler, auf welche Weise der Unbekannte sich Zutritt zur Wohnung verschafft hat.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Samstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem mutmaßlichen Räuber geben können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.