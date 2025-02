(ha). Heute Abend kam es gegen 18.30 Uhr an der Oberstraße zu einem Raubüberfall auf ein Ankaufgeschäft für Edelmetalle. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisher vorliegenden ersten Erkenntnissen alarmierte am Montagabend ein Passant die Polizei, nachdem ihm in dem Geschäft eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aufgefallen war. Der Anrufer beobachtete die Szenerie weiter und sah wenige Minuten später zwei vorwiegend dunkel gekleidete Männer aus dem Objekt in Richtung der Grindelhochhäuser laufen. Dabei führten sie rucksack- oder taschenähnliche Behältnisse mit sich.

Ein Hubschrauber der Hamburger

Polizei. Foto: FoTe Press

Die ersten am Einsatzort eintreffenden Funkstreifenwagenbesatzungen fanden den weitestgehend unverletzt gebliebenen Geschäftsinhaber vor, der von den beiden Tätern zunächst bedroht worden war. Anschließend entwendeten sie unter der Anwendung von Gewalt Wertsachen, über deren Höhe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine validen Angaben gemacht werden können.

Die zeitgleich eingeleitete Fahndung mit weiteren Funkstreifenwagenbesatzungen, einem Diensthundeführer sowie dem Polizeihubschrauber „Libelle“ führte bisher nicht zur Festnahme der mutmaßlichen Räuber. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die

derzeit noch andauern. Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder sonstige

Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89, bei einer Polizeidienststelle oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.