(ha). Möchten Sie fit und gesund werden? Silvester ist nicht mehr weit entfernt – und damit nahen die Zeiten der guten NeujahrsvorsĂ€tze und zahlreicher Neuanmeldungen im Fitnessstudio. Wer sich vornimmt, mehr auf seine Gesundheit zu achten und regelmĂ€ĂŸig Sport zu treiben, ist zwar auf dem richtigen Weg. Doch meistens ist die Motivation bereits verflogen, bevor sich erste Erfolge zeigen.

FĂŒr dieses Problem gibt es die perfekte Lösung: einen Personal Trainer. Warum sich Personal Training langfristig auszahlt und die besten Ergebnisse beschert, zeigen wir in diesem Artikel.

4 unschlagbare GrĂŒnde fĂŒr Personal Training

Ein Personal Trainer ist aus den unterschiedlichsten GrĂŒnden eine sinnvolle Investition. Diese können von Person zu Person allerdings stark variieren, weshalb wir die wichtigsten Argumente hier zusammengefasst haben.

1. Individuelles Training

Jeder Körper ist anders und jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele. Ein Universalprogramm funktioniert in den meisten FĂ€llen nicht oder nicht gut. Ein optimales Personal Training in Hamburg zeichnet sich dadurch aus, dass ein Trainer RĂŒcksicht auf die BedĂŒrfnisse und Ziele seiner Klienten nimmt. Ebenfalls werden das aktuelle Fitnesslevel und die Zeit, die man jede Woche zum Trainieren hat, bedacht. Anhand dieser Informationen wird ein maßgeschneiderter Trainingsplan angefertigt, der perfekt zu den eigenen Anforderungen und WĂŒnschen passt.

2. Verletzungen effektiv vorbeugen

Ein Personal Trainer lehrt die korrekte ÜbungsausfĂŒhrung, kontrolliert und korrigiert die Haltung und erkennt Fehler, die uns selbst nicht auffallen. Das minimiert das Verletzungsrisiko wĂ€hrend des Trainings.

Dies beugt auch langfristige FolgeschĂ€den wie Fehlhaltungen, Abnutzung der Gelenke und schwere Verletzungen vor. Diese Probleme entstehen leider immer wieder bei unerfahrenen Menschen, die ohne professionelle Hilfe anfangen, zu trainieren. Vor allem im Fitnessstudio und beim Gewichtstraining ist eine korrekte AusfĂŒhrung das A und O.

3. Motivation

Schon gewusst? 80 Prozent aller Menschen, die sich im Januar im Fitnessstudio anmelden, hören spÀtestens nach 6 Monaten wieder auf. Viele halten die neuen VorsÀtze keine zwei Monate durch. Das liegt unter anderem daran, dass die Anfangsmotivation verflogen ist und sich noch keine sichtbaren VerÀnderungen zeigen. Ist das Training noch nicht zu einer festen Routine geworden, gibt man es leichter wieder auf. Zum anderen liegt es daran, dass die Ziele nicht klar genug definiert wurden und somit eher ein Wunsch sind als ein klarer Vorsatz.

Ein Personal Trainer kann helfen. Es ist normal, dass man gelegentlich keine Lust auf Sport hat oder die Motivation im Keller ist. Hat man jedoch einen festen Termin mit dem Trainer, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man sich trotzdem aufrappelt. Man zahlt gutes Geld dafĂŒr und man geht eine Verpflichtung ein. Versteht man sich gut mit seinem Trainer, möchte man diesen nicht hĂ€ngen lassen.

4. Das nötige Know-how

Der Personal Trainer ist eine ausgebildete Fachkraft, die nicht nur zeigt, wie eine Übung geht, sondern auch, warum man sie macht. Ein wichtiger Bestandteil von körperlicher Fitness ist zudem die ErnĂ€hrung. Muskeln werden in der KĂŒche gemacht. Mit dem Trainer kann man einen passenden ErnĂ€hrungsplan erstellen, der dabei hilft, Ziele schneller zu erreichen.

Der Trainer dient weiterhin als Anlaufstelle bei Fragen und Problemen und kann wichtige Tipps fĂŒr den Alltag sowie fĂŒr aktive Unternehmungen wie Klettern , Schwimmen oder Spazieren gehen geben.

Fazit – Personal Training fĂŒr langfristige Erfolge

Mit der Hilfe eines Personal Trainers hat man mehr Spaß am Training und erzielt schneller Erfolgserlebnisse. Das fĂŒhrt dazu, dass man motivierter ist und am Ball bleibt. Langfristig hat ein professioneller Trainer positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit und schĂŒtzt uns vor Trainingsfehlern und Verletzungen.

Personal Training eignet sich fĂŒr jedes Level und jede Sportart.

* Hinweis Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nĂŒtzlichen Produkten sowie interessante Internetseiten fĂŒr unsere Leser. Es sind Dinge und Informationen, die unsere Redakteurinnen und Redakteure selbst begeistern. Bei diesem Artikel haben wir sogenannte Affiliate-Links eingebaut. Unsere Redaktion ist der Meinung, dass sie einen Mehrwert fĂŒr den Leser haben.

Freie Taxenwahl, Beförderungspflicht und PreiszuschlÀge in Hamburg

Ein Taxi steht an einer Parkbucht. Auf dem Dach ist dieses Taxi-Schild zu sehen. Symbolfoto: FoTe-Press



(ha). Die Hamburger Taxenflotte ist fester Bestandteil des öffentlichen Verkehrsangebots in der Hansestadt und das Taxengewerbe bietet tagtĂ€glich vielen FahrgĂ€sten einen hochwertigen sowie zuverlĂ€ssigen MobilitĂ€tsservice. Dennoch sind die Taxi-Fahrgastrechte nicht allgemein bekannt, weshalb die Behörde fĂŒr Verkehr und MobilitĂ€tswende (BVM) nun mit einem Flyer darĂŒber aufklĂ€rt. Im Fokus der AufklĂ€rung und Information ĂŒber die Beförderungsrechte stehen dabei vor allem Orte, die verstĂ€rkt von ortsfremden Menschen, wie Tourist:innen und GeschĂ€ftsreisenden besucht werden und an denen ein entsprechend erhöhter Informationsbedarf besteht: Am Flughafen, auf der Reeperbahn und am Hauptbahnhof. Dort soll der Flyer von BVM und örtlicher Polizei an FahrgĂ€ste verteilt sowie in LokalitĂ€ten ausgelegt werden. In jĂŒngster Vergangenheit war es primĂ€r an besagten Orten zu Beschwerden von FahrgĂ€sten zu VerstĂ¶ĂŸen gegen das geltende Recht gekommen.

