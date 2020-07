(ha). Erneut treiben „falsche Polizeibeamte“ und „falsche Handwerker“ in Hamburg ihr Unwesen. Diese versuchen, zumeist ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

1.) Melden die Betrüger sich telefonisch, geben sie sich zumeist als Polizei- oder Kriminalbeamter aus. Durch gezieltes Hinterfragen wird dann versucht, Erkenntnisse über das Vorhandensein und die Aufbewahrungsorte von Geld und Wertgegenständen zu erlangen. Häufig erfolgt dabei der Hinweis auf angeblich festgenommene Einbrecher, bei denen sensible Daten der jeweils Angerufenen aufgefunden worden seien. Es wird in Aussicht gestellt, jemanden zu schicken, der Geld und Wertgegenstände übernehmen und in Sicherheit bringen soll.

Teilweise werden die Anrufe mit einer für den Angerufenen vorgetäuschten Nummer durchgeführt. Den Angerufenen wird dann suggeriert, es werde vom Polizeinotruf 110 oder einer anderen örtlichen Telefonnummer angerufen. Tatsächlich erfolgen solche Anrufe aber häufig aus dem Ausland.

In einem aktuellen Fall wurde ein 82-Jähriger aus Hamburg-Rotherbaum telefonisch kontaktiert. Auch ihm wurde suggeriert, es seien Einbrecher festgenommen worden, bei denen ein Zettel mit der Wohnanschrift des 82-Jährigen gefunden wurde. Da sich angeblich noch weitere Täter im Umfeld befinden würden, wurde der Geschädigte von dem angeblichen Polizeibeamten aufgefordert, sein vorhandenes Bargeld sowie seinen Schmuck vor der Haustür abzulegen, angeblich, um es durch

die Polizei sichern zu lassen. Um sich die Richtigkeit der Angaben bestätigen zu lassen, wurde der 82-Jährige aufgefordert, noch während des Gesprächs die bekannte Notrufnummer 110 zu wählen. Vermutlich ohne vorher aufzulegen, wählte der Geschädigte die Nummer, wo ihm von einem Mittäter die angebliche Geschichte bestätigt wurde. Der 82-Jährige legte daraufhin einen Stoffbeutel mit Bargeld und Schmuck vor die Haustür, welcher kurze Zeit später von einem unbekannten Täter entwendet wurde.

Tipps und Hinweise der Polizei:

Wenn die Polizei Sie anruft, erscheint niemals die Rufnummer 110 im Display. Polizeibeamte

fordern Sie am Telefon nicht zur Über- bzw. Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen auf.

befragen Sie am Telefon nicht zu persönlichen oder finanziellen

Verhältnissen. Schon gar nicht befragen Polizeibeamte Sie zu Ihren

Geldverstecken.

setzen Sie niemals unter Druck.

Sind Sie sich unsicher, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie den Betrüger los. Aufzulegen ist in solchen Fällen nicht unhöflich, sondern wichtig!

2.) Trickdiebe erscheinen auch immer wieder an der Wohnungstür, ohne dass es vorher zu einem Anruf kam. Häufig geben sie sich in diesen Fällen als Wasserwerker aus. Beispielsweise unter dem Vorwand eines Wasserschadens verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Wohnungen der Geschädigten. Während diese dann eingespannt und aufgefordert werden, das Wasser laufen zu lassen, durchsuchen die Täter die Wohnungen.

In einem aktuellen Fall verschaffte sich ein Täter unter einem solchen Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 80-Jährigen in Hamburg Rothenburgsort. Nachdem der angebliche Wasserwerker die Wohnung später wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass der Täter ihr Bargeld und eine EC-Karte entwendet hatte.

Die Polizei rät:

unangekĂĽndigte Vertreter oder Handwerker sollten drauĂźen bleiben!

Lassen Sie sich Dienst- und Mitarbeiterausweise vorzeigen und prüfen Sie diese sorgfältig.

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Machen Sie auf sich aufmerksam und bitten Sie oder einen Nachbarn um Hilfe.