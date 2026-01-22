Winternotprogramm ganztägig für Obachlose geöffnet

(ha). Die aktuelle Wetterlage mit anhaltendem Frost und Glätte kann insbesondere für obdachlose Menschen lebensgefährlich sein. Aus diesem Grund ist das Winternotprogramm der Stadt vorerst ganztägig geöffnet. Bei Bedarf stehen zusätzliche Reserveplätze zur Verfügung. Auch die Tagesaufenthaltsstätten bieten Schutz vor Schnee und Kälte. Straßensozialarbeiterinnen und Straßensozialarbeiter von Visite Sozial sind in den nächsten Tagen verstärkt im Einsatz. Die Stadt Hamburg bittet die Bevölkerung, aufmerksam zu sein und im Zweifel Hilfe für obdachlose Menschen zu organisieren. Jede Unterstützung kann dazu beitragen, Menschenleben zu schützen.

So können Bürgerinnen und Bürger helfen:

Betroffene respektvoll ansprechen und Hilfe anbieten.

Die Hotline „Schnelle Hilfe für Obdachlose“ ist unter der Telefonnummer 040 / 428 28 50 00 von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen. Außerhalb der Zeiten bitte die Polizei oder die Feuerwehr (Notruf 112) verständigen, wenn Menschen Hilfe benötigen.

Bei erkennbarer akuter Gefahr wie starker Unterkühlung, Bewusstlosigkeit oder einer unmittelbar bedrohlichen Situation bitte unverzüglich die Polizei oder die Feuerwehr verständigen.

Unterstützungsmöglichkeiten für obdachlose Menschen:

Tagesaufenthaltsstätten

Hamburgs Tagesaufenthaltsstätten für obdachlose Menschen bieten die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, zur Ruhe zu kommen, warme Getränke zu erhalten und Beratung in Anspruch zu nehmen. Bürgerinnen und Bürger können Betroffene freundlich auf diese Angebote hinweisen.

Eine Übersicht über die Tagesaufenthaltsstätten ist im Internet zu finden.

Winternotprogramm – Übernachtung (derzeit ganztägig geöffnet)

Aufgrund der kalten Witterung ist das städtische Winternotprogramm aktuell ganztägig geöffnet. In der Friesenstraße 22 und in der Châu-und-Lân-Straße 6 stehen Plätze zur Verfügung. Auch die Notübernachtungsstätten „Pik As“ am Interimsstandort Eiffestraße 398 und „FrauenZimmer“ in der Hinrichsenstraße 4a sind ganztägig geöffnet.

Obdachlose Menschen können dort rund um die Uhr Schutz finden, übernachten und weiterführende Unterstützung bekommen, hierzu kann bei höherem Platzbedarf auf die vorhandenen Reservekapazitäten zugegriffen werden.

Ein Handzettel ist in verschiedenen Sprachen im Internet verfügbar und umfasst auch die Anschriften der Übernachtungsstandorte des Winternotprogramms und die Anschriften und Öffnungszeiten der Tagesaufenthaltsstätten.

Die Sozialbehörde überprüft die Lage fortlaufend.