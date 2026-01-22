Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person in Schnelsen

(ha). Nachdem gestern Nachmittag (21. Januar 2026) gegen 15.40 Uhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin mutmaßlich von der B 432 abgedrängt wurde und anschließend mit einem Baum kollidiert ist, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge befuhr die 58-Jährige mit ihrem grauen „VW up!“ den rechten Fahrstreifen der Oldesloer Straße in Richtung der Anschlussstelle (AS) Hamburg-Schnelsen-Nord. Kurz hinter der Einmündung Swebenweg/Oldesloer Straße soll ein Lkw unvermittelt vom linken auf den Fahrstreifen der Frau gewechselt sein. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte sie ihren Pkw nach rechts, geriet auf einen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die leicht verletzte Pkw-Fahrerin in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Unfallverursacher soll zuvor aus Richtung Norderstedt über die Ohechaussee kommend mit seinem Lkw mit blauem Auflieger und „NEXT“-Aufschrift nach rechts in die Oldesloer Straße eingebogen sein. Der geschätzt 50 Jahre alte Lkw-Fahrer mit Halbglatze und Brille soll etwa einhundert Meter hinter der Unfallstelle angehalten haben und auch ausgestiegen sein. Anschließend entfernte er sich allerdings, ohne seinen Pflichten als mutmaßlicher Unfallverursacher nachzukommen.

Die Oldesloer Straße wurde ab der Einmündung Swebenweg in Richtung AS Schnelsen-Nord bis etwa 16:30 Uhr voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 2 geführt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem mutmaßlichen Verursacher beziehungsweise dessen Lkw geben können, sich unter der Telefonnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.