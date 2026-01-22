Unfall mit zwei U- Bahnen in Hamburg Billstedt

(ha/mr). Die gute Nachricht: Seit heute früh fahren die Züge wieder auf der U-Bahn-Linie 2 zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg. Die Sperrung der Gleisanlagen ist aufgehoben. Am Dienstagabend war eine leere U-Bahn der Linie an der Haltestelle Billstedt teilweise entgleist. Gegen 18 Uhr erreichte die Leistelle der Feuerwehr Hamburg ein Notruf zu einer liegen gebliebenen, voll besetzten U-Bahn der Linie U2 im Bereich des Bahnhofes Billstedt außerhalb der Bahnsteigzonen. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine mit einer größeren Anzahl Reisender besetzte U-Bahn vor, welche mit einem technischen Defekt an den Stromabnehmern nicht mehr fahrbereit war.

Vorausgegangen war eine Berührung mit einer unbesetzten weiteren U- Bahn auf einem benachbarten Gleis, bei welcher aus noch nicht bekannter Ursache drei Waggons entgleist waren und die Stromabnehmer des besetzten Schienenfahrzeuges beschädigten.

Beamte der Feuerwehr evakuierten die U-Bahn und führten die Passagiere über eine Treppe an der Schleemer Brücke aus dem Gleisbereich. Die durchgeführte rettungsdienstliche Sichtung ergab, dass alle 172 Passagiere unverletzt blieben, der Fahrzeugführer der U-Bahn wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus befördert.

„Die gestrandeten Passagiere konnten ihre Fahrt mit zusätzlichen HVV-Bussen fortsetzen“, teilt Sprecher der Feuerwehr Steffen Malz mit. Die Bergung der verunfallten U-Bahnen erfolgte im Laufe der nachfolgenden Stunden. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Freiwilligen-, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes für Hamburg im Einsatz.