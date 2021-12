(mr). Gegen 16.20 Uhr ging ein Alarm in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein. In einem Mehrfamilienhaus an der Gerstäckerstraße in der Hamburger Innenstadt soll eine Wohnung brennen. Sofort eilte der Löschzug der Feuerwache Innenstadt (Wache 11) zur Straße nahe der Hauptkirche St. Michaelis. Auch die Polizei raste mit über zehn Streifenwagen zum Einsatzort. Als die Feuerwehrleute wenige Minuten später an der Gerstäckerstraße eintrafen, stand eine Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus dem Fenster. Umgehend wurde der Brand auf Feuer 2 hochgestuft. Das heißt, dass ein zweiter Löschzug ebenfalls zum Einsatzort anrückte. Auch die Einsatzleitung West wurde alarmiert.

Offenbar Explosion in der Wohnung

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen – schnell wurden mehrere C-Rohre verlegt und der Brand bekämpft. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Gerstäckerstraße und Englische Planke komplett gesperrt.

Die Wohnung soll nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau nicht mehr bewohnbar sein, auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft genommen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Personen im Einsatz. Brandermittler der Polizei nehmen nun ihre Arbeit auf und ermittelt zur Ursache. Es enstand erheblicher Sachschaden.