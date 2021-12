(mr). Das Jahr 2022 hat leider keine günstig liegende „Brückentage“ – von daher wird es eher kein ideales Jahr für Arbeitnehmer. Aber denndoch kann ein jeder Arbeitnehmer mit einigen Urlaubstagen rund um die gesetzlichen Feiertage mehrere freie Tage herausholen.

An Ostern bietet sich beispielsweise ein längerer Urlaub an: dank Karfreitag und Ostermontag können alle Arbeitnehmer im April 16 freie Tage am Stück erhalten, wenn sie acht Urlaubstage investieren. Der Karfreitag aällt auf den 15. April, Ostersonntag auf den 17. April. Ostermontag ist im Jahr 2022 am 18. April.

Ein Kurzurlaub ist auch über Christi Himmelfahrt am 26. Mai 2022 möglich. Da der Tag wie jedes Jahr auf einen Donnerstag fällt, bietet sich der darauffolgende Freitag ideal als Brückentag an. Für alle Arbeitnehmer heißt es, dass sie einen Urlaubstag einreichen müssen, um vier freie Tage verbuchen zu können. Neun weitere freie Tage springen über Pfingsten heraus, sofern Arbeitnehmer vier ihrer Urlaubtage nach Pfingstmontag am 6. Juni nehmen möchten. Pfingstsonntag fällt in 2022 auf den 5. Juni, Pfingstmontag 6. Juni – Folglich kann vom 4. bis 12. Juni (neun Tage) ein schöner Kurzurlaub genossen werden.

Ebenfalls neun freie Tage am Stück können alle Arbeitnehmer genießen, die rund um den Tag der Deutschen Einheit vier Urlaubstage investieren. Vom 1. bis 9. Oktober (neun Tage) kann dann ebenfalls ein toller Kurzurlaub gemacht werden. Über die Weihnachtsfeiertage lassen sich dagegen (wie auch schon im Jahr 2021) leider nicht so viele freie Tage abstauben. Der Grund: Heiligabend und der 1. Weihnachtsfeiertag fallen auf ein Wochenende. Herauszuholen sind bis zu neun Tage mit dem Einsatz von vier Urlaubstagen. Weihnachten: 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember, Sonntag), 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember, Montag).

3G-Regel gilt nun auch in Kundenzentren der Bezirke

Der Eingang ins Bezirksamt Hamburg-Nord. Foto: FoTe Press

(ha). Hamburg hat die 3G-Pflicht auf Dienstleistungen mit Publikumsverkehr in öffentlichen Stellen ausgeweitet. Das betrifft unter anderem die bezirklichen Kundenzentren für Pass-, Ausweis-, Melde- und Ausländerangelegenheiten sowie die Standesämter genauso wie den Landesbetrieb Verkehr mit den Dienstleistungen wie der Beantragung und Ausgabe von Anwohnerparkausweisen, Führerscheinen und Kennzeichen. Ziel der Maßnahme ist es, den Infektionsschutz weiter zu erhöhen und dem Gesundheitsschutz der städtischen Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen, noch mehr Rechnung zu tragen. Die neue 3G-Regelung gilt ab Montag, den 20. Dezember 2021.

In allen Einrichtungen der Hamburger Verwaltung mit Publikumsverkehr gilt künftig grundsätzlich die 3G-Regel nach §10h EVO. Zugang haben demnach nur noch Personen, die nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Als Nachweis gilt ein Impfausweis, ein Genesenennachweis oder ein negatives Testergebnis eines PCR-​Tests oder ein, durch ein registriertes Testzentrum durchgeführter, negativer Schnelltest.

Ausnahmen von der Neuregelung gelten beispielsweise in den Polizeidienststellen und des Weiteren in bestimmten bezirklichen Kundendienststellen so etwa:

des sozialpsychiatrischen, schulärztlichen und jugendpsychiatrischen Dienstes,

des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes,

der Jugend- und Familienhilfe,

der Tuberkulose-Fürsorge, sowie

die Fachstellen für Wohnungsnotfälle und allgemeinen Sozialhilfe,

die Wohnpflegeaufsicht,

die Hilfen zur Betreuung, der Straffälligen- und Gerichtshilfe,

das Fachamt Beratung, Erlaubnisse und Anmeldung nach dem Prostituiertenschutzgesetz,

die Zahlstellen und

die städtischen Sportanlagen.

Für alle Bereiche greifen weiterhin die bekannten Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske. In den Kundenzentren des LBV gilt prinzipiell eine FFP2-Maskenflicht. Bitte informieren Sie sich vor Ort über die jeweils geltende Regelung.

Weitere Infos

Die jeweils aktuelle gültige Hamburgische Eindämmungsverordnung (EVO) ist aufrufbar unter: http://www.hamburg.de/verordnung

Verleihung des Harburg Tellers 2021

Im Bild von links nach rechts: Regina Marek (stellvertretende Vorsitzende der Bezirksversammlung), Susanne Lindenlaub-Borck und Sophie Fredenhagen (Bezirksamtsleitung). Foto: ha/Bezirksamt Hamburg-Harburg

(ha). Der Harburg-Teller 2021 für besonderes Engagement im Bezirk Harburg wurde durch Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen an Frau Lindenlaub-Borck verliehen. Die Pastorin a. D. der Thomasgemeinde Hausbruch hat sich im Besonderen für Kinder- und Jugendliche eingesetzt.

Seit 1983 war Susanne Lindenlaub-Borck mehr als 37 Jahre als Pastorin in der Thomasgemeinde aktiv, hat ihr gesamtes Berufsleben den Menschen in Süderelbe gewidmet und das weit über ihre kirchlichen Aufgaben hinaus. So ist sie langjährige Vorsitzende des Fördervereins Neuwiedenthal e.V. und gehört dem Leitungsteam der Initiative „Willkommen in Süderelbe“ an.

Frau Lindenlaub-Borck hat sich vor allem für junge Menschen in Süderelbe eingesetzt. Das unterstreicht beispielsweise ihren Einsatz für das Jugendcafé Neuwiedenthal, dessen Träger der Förderverein ist. Im Jugendcafé wird seit vielen Jahren vorbildliche Jugendarbeit für den Stadtteil geleistet. Eine fest verankerte Anlaufstelle für Jugendliche in Neuwiedenthal. Frau Lindenlaub-Borck ist nicht nur in ihrer Profession als Pastorin, sondern auch darüber hinaus im Ehrenamt immer dann zur Stelle, wenn Menschen Hilfe und Orientierung brauchen.

Mit dem Harburg Teller würdigen das Bezirksamt und die Bezirksversammlung Harburg das herausragende Engagement von Frau Lindenlaub-Borck für die Menschen im Bezirk Harburg.

Verleihung im Rathaus

Der Harburg Teller ist ein Preis, der von der Bezirksamtsleitung des Bezirksamtes Harburg im Rahmen des Harburg Empfangs neben dem Bürgerpreis der Bezirksversammlung verliehen wird. Der Harburg-Empfang konnte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Übergabe und Auszeichnung durch den Harburg Teller hat am Montag, 2. August 2021 bei einem gemeinsamen Austausch im Harburger Rathaus stattgefunden.