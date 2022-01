(ha). Am heutigen Silvestertag verkehren Busse und Bahnen ab dem frühen Morgen ebenfalls zunächst nach dem Sonnabendfahrplan, ab dem Nachmittag gilt dann ein Sonderfahrplan. Daran schließt sich der durchgehende Nachtbetrieb an: U- und S-Bahn fahren in der Nacht mindestens alle 20 Minuten, auch – anders als üblich – über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus bis zu ihren Endhaltestellen; ergänzende Buslinien sorgen für weitere Anschlüsse und Verbindungen. Die Linie U1 (zwischen Ohlsdorf und Farmsen) und die Linie U3 fahren im 10-Minuten-Betrieb, die U4 zwischen Elbbrücken und Billstedt im 20-Minuten-Takt.

Auf den Linien A1 und A2 verkehren die Züge im regulären Nachtbetrieb stündlich zwischen Kaltenkirchen und Eidelstedt bzw. zwischen Ulzburg Süd und Norderstedt Mitte. Züge des Regionalverkehrs und viele Buslinien ergänzen das Angebot. Gegen Mitternacht pausieren die Busse für etwa eine Stunde. Auch die Hafenfähren fahren an Silvester nach einem Sonderfahrplan.

Am 1. Januar 2022 gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Detaillierte Fahrplanauskünfte sind auch erhältlich unter hvv.de, auf der firmeneigenen App sowie über die Telefonnummer 040/19 449.