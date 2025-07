(ha). Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (10. Juli) eine Tankstelle im Stadtteil Hamm überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats der Region Mitte II (LKA 164) zufolge betrat der mit einem Mund-Nasen-Schutz maskierte Mann den Verkaufsraum und gab vor, ein Getränk kaufen zu wollen. Im Kassenbereich bedrohte er den 25-jährigen Angestellten im Verlauf mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute, einem geringen Geldbetrag, zu Fuß in Richtung Quellenweg. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung des Räubers, der wie folgt beschrieben werden kann:



– etwa 25-35 Jahre alt

– circa 180 Zentimter groß

– dickliche Figur

– blonde Haare

– Bartträger

– bekleidet mit einer schwarzen Jacke

– trug ein schwarzes Basecap mit weißem Schriftzug

– führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, welche nun vom LKA 164 geführt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

