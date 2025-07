(ha). In zweieinhalb Jahren werden die Menschen auf der Horner Geest in die U-Bahn einsteigen können und in 13 Minuten die Hamburger Innenstadt erreichen. Damit werden sie nur noch halb so lang brauchen wie heute. Auf dem Weg zu diesem Ziel hat die Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) einen wichtigen Meilenstein genommen: der Rohbau der neuen U4-Haltestelle Horner Geest steht. Und hier konnten die Projektbeteiligten und Gäste aus dem Stadtteil heute das traditionelle Richtfest feiern – mit Richtspruch, Schnaps und zersprungenem Glas.

Jens-Günter Lang, Technik-Vorstand der HOCHBAHN: „Mit der Fertigstellung des Rohbaus hat das U4-Projekt einen wichtigen Meilenstein genommen. In knapp zweieinhalb Jahren werden hier die ersten Fahrgäste die U-Bahn nutzen können. In 13 Minuten von hier aus in die Hamburger Innenstadt, das schafft nur die U-Bahn. Mein Respekt und mein Dank gilt heute allen Projektbeteiligten und den Partnerunternehmen für die geleistete Arbeit.“

Ab Ende 2027 soll die U4 an der Haltestelle Horner Rennbahn aus dem heutigen Bestandsnetz ausfädeln und unter der nach Billstedt und Mümmelmannsberg führenden U2 in Richtung Nordosten fahren. Auf der Strecke erreicht die U4 zwei neue Haltestellen: Stoltenstraße und Horner Geest. Mit der U4-Verlängerung erhalten rund 13 000 Hamburgerinnen und Hamburger erstmals einen Schienenanschluss. Täglich werden 24 000 Fahrgäste den neuen Streckenabschnitt bis zur Horner Geest nutzen. Ende 2027 soll der Fahrgastbetrieb starten. Parallel dazu rüstet die HOCHBAHN aktuell die U2 und U4 für den teilautomatischen Betrieb (U-Bahn100) aus, sodass auf der Stammstrecke von U2 und U4 zwischen der Horner Rennbahn und der Hamburger Innenstadt alle 100 Sekunden ein Zug fahren kann.

Anjes Tjarks, Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „An der Horner Geest entsteht mehr als eine Haltestelle. Vielmehr wird hier ein Mobilitäts-Hub für Hamburgs Osten mit vielfältigen Mobilitäts-Angeboten errichtet. Mit der U4 erreichen künftig rund 13 000 Menschen aus Horn und Öjendorf in knapp einer Viertelstunde die Innenstadt. Zwischen Horner Rennbahn und der City ist ab Ende 2027 auf den Linien U2 und U4 ein 100-Sekunden-Takt möglich. Neben der U-Bahn-Haltestelle entstehen zudem Parkflächen für Fahrräder und für Carsharing-Fahrzeuge sowie E- Ladesäulen. Das wertet das Haltestellen-Umfeld sowie die Infrastruktur an einer der am stärksten genutzten U-Bahn-Linien der Stadt ganzheitlich auf. Mein Dank gilt der HOCHBAHN, den Baufirmen sowie den Planerinnen und Planern. Er gilt aber auch den Menschen vor Ort, die die temporären Einschränkungen und das Projekt mittragen.“

Die fast 200 Meter lange neue Haltestelle hat sechs Zugänge und ist mit einem Aufzug für die barrierefreie Erreichbarkeit ausgestattet, so dass sie die bestmögliche Erschließungswirkung erreicht. Von den beiden Schalterhallen am Ost- und Westende hat man einen tollen Blick in die 120 Meter lange Bahnsteighalle, die eine Höhe von neun Metern und eine Bahnsteigbreite von bis zu zehn Metern hat.

Helmut Göhringer, Geschäftsführer der BEMO Tunnelling GmbH: „Innerstädtischer Spezialtiefbau erfordert höchste Präzision und ein eingespieltes Team – besonders unter herausfordernden Bedingungen wie engen Platzverhältnissen, wechselnder Geologie, Grundwasser und sensibler Infrastruktur. BEMO Tunnelling meistert dies mit Engagement und freut sich über den neuen Standort Hamburg als Basis für künftige Projekte in Norddeutschland.“

Traditionell wird beim Richtfest ein Richtkranz hochgezogen. Der Gesamtprojektleiter bei BEMO Tunnelling für die U4 hält den traditionellen Richtspruch, trinkt einen Schnaps und wirft das Schnapsglas auf den Boden, wo es zerspringt. Das soll dem Projekt einen weiteren glücklichen Verlauf bringen.

Am Sonnabend, den 5. Juli, von 10 bis 15 Uhr, plant die HOCHBAHN außerdem einen Tag der offenen Baustelle, wo alle Interessierten eingeladen sind, ebenfalls einen exklusiven Blick in den Rohbau der künftigen U4-Haltestelle Horner Geest zu werfen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte gelangen über den Zugang an der Legienstraße 250 über einen Weg direkt in den Rohbau der künftigen U4-Haltestelle Horner Geest.

Die zweite Haltestelle der U4-Verlängerung (Stoltenstraße) soll bis zum Jahresende im Rohbau fertiggestellt sein.