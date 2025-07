(ha). Noch wenige Stunden, dann dreht der Schlagermove zum 27. Mal die Runde durch St. Pauli und nimmt alle Besucher mit auf eine bunte Schlagerreise. Insgesamt werden 50 bunt geschmückte Musiktrucks auf den 3,3 Kilometer langen Rundkurs über die Helgoländer Allee, St. Pauli Landungsbrücken, Hafenstraße, Pepermölenbek, Reeperbahn und zurück auf das Heiligengeistfeld gehen. Start ist um 15 Uhr und der letzte Truck wird gegen 20.30 Uhr zurück sein. Erwartet werden wieder bis zu 400.000 Besucher.

Die Mischung der Trucks ist dabei genauso vielfältig wie das Publikum. Mit dabei natürlich Kiezkneipen wie die Rutsche, Hans-Albers-Eck, Thomas Read und Frieda B. oder auch das Schmidt’s Tivoli. Zum 25. Mal dabei sind die Vierländer Schlagerfreunde und feiern damit ihr Jubiläum bei der großen Musikparade. Viele Künstlerinnen und Künstler lassen es sich auch dieses Jahr nicht nehmen auf den Musiktrucks die fröhliche Stimmung zu genießen. So fahren unter anderem mit Schlagerlegende G.G. Anderson, Kathy Kelly, Jay Kahn, Olaf Henning, Die JunX, Rosanna Rocci, Pascal Krieger und Markus Krieger. Sportlich geht es dagegen auf dem Charity-Rollstuhl-Truck “Aus Freude am Leben” mit Schlagersänger Peter Sebastian zu. Dort werden mit Edina Müller, Maya Lindholm und Nikolaus Classen feiern.

Nach dem Schlagermove öffnen sich die Pforten zur Aftermove-Party auf dem Heiligengeistfeld. An den Plattenreglern fährt DJ Vossi die Schlagerklänge ab und es gibt Live-Auftritte von Jürgen Peter, Norman Langen, einem Wolfgang Petry Double und eine Udo Jürgens Show. Bereits ab 17.30 Uhr beginnt der Einlass auf dem Heiligengeistfeld und es wird in zwei Festzelten bis tief in die Nacht gefeiert. Eintrittskarten für die Aftermove-Party am Samstagabend gibt es an der Abendkasse.

“Habt ihr Softeis?” ist das Codewort für Sicherheit und Awareness mit dem sich Hilfesuchende an die die zirka 300 Sanitäterinnen und Sanitäter sowie die großen Sanitätsbereiche (Unfallhilfs-Meldestellen) entlang der Strecke und auf dem Heiligengeistfeld wenden können.

Das Heiligengeistfeld und die Schlagermove Strecke im Herzen Hamburgs ist mit Bus und Bahn sehr gut zu erreichen (U-Bahn Haltestellen St. Pauli oder Landungsbrücken; S-Bahn Haltestelle Reeperbahn). Informationen für die Anwohnenden (wurden per Post an alle Haushalte im Kerngebiet und der näheren Umgebung verteilt) und Verkehrshinweise unter schlagermove.de