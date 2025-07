(mr). Laute Musik, bunte Hemden, Personen mit farbigen Perücken, Schlaghosen und jede Menge Spaß. Am heutigen Sonnabend verwandelte sich der Stadtteil St. Pauli wieder in die Hauptstadt des Schlagers. Sowohl auf den Hauptstraßen als auch in den schmalen Gassen und Nebenstraßen waren bekannte Refrains wie „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, „Verdammt ich lieb`dich, ich lieb dich nicht“ oder beispielsweise „Hossa, Hossa, Fiesta Mexikaner“ zu hören. Um Punkt 15 Uhr setzte sich der Schlagermove in Bewegung. Dabei waren 50 aufwendig geschmückte Musiktrucks, die den Kiez zum Beben brachten. Auf den LKW dabei: zahlreiche prominente Sängerinnen und Sänger. Unter anderem kam extra aus Eschwege das Schlager-Urgestein GG Anderson angereist. Auch Kathy Kelly, Andreas Ellermann, Claudia Obert, die beiden Sängerinnen Linda Hesse und Julia Lindholm und Sänger Olaf Henning waren dabei.

Peter Sebastian: „Nach vielen Vorbereitungen startet der Rollstuhltruck zum 5.

Mal beim Schlagermove in Hamburg.

Truck 8 wurde speziell für Rollstuhlfahrende umgebaut,

damit sie den Move mitten im Geschehen und

nicht am Rand erleben können. Heute sind 14

Teilnehmer an Bord – unter ihnen auch Paralympics-Medaillengewinner.“ Fotos: FoTe Press

Der Konvoi zog vom Heiligengeistfeld über die Helgoländer Alle bis zu den Landungsbrücken, bog dann in Richtung Fischmarkt ab und fuhr dann über die Reeperbahn zurück zum Ausgangspunkt. Tausende Menschen standen links und rechts entlang der Route am Straßenrand und sangen laustark mit. Viele tanzten und feierten die einzigartige Schlagerveranstaltung.

Linda Hesse („Ich bin doch kein Mann“) nimmt im Führerhaus

eines Musiktrucks Platz und hat sichtlich Spaß.

Schlagersängerin Julia Lindholm macht davon ein Video.

Nach dem Schlagermove öffnen sich die Pforten zur Aftermove-Party auf dem Heiligengeistfeld. An den Plattenreglern fährt DJ Vossi die Schlagerklänge ab und es gibt Live-Auftritte von Jürgen Peter, Norman Langen, einem Wolfgang Petry Double und eine Udo Jürgens Show. Bereits ab 17.30 Uhr beginnt der Einlass auf dem Heiligengeistfeld und es wird in zwei Festzelten bis tief in die Nacht gefeiert. Eintrittskarten für die Aftermove-Party am Samstagabend gibt es an der Abendkasse.

Julia Lindholm auf einem der 50 Musiktrucks beim

Schlagermove in Hamburg.

“Habt ihr Softeis?” ist das Codewort für Sicherheit und Awareness mit dem sich Hilfesuchende an die die zirka 300 Sanitäterinnen und Sanitäter sowie die großen Sanitätsbereiche (Unfallhilfs-Meldestellen) entlang der Strecke und auf dem Heiligengeistfeld wenden können.