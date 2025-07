(ha/mr). Die gute Nachricht: Polizisten haben einen 14-Jährigen mutmaßlichen Gewalttäter geschnappt. Die schlechte Nachricht: ein 70-Jähriger liegt im Krankenhaus, es besteht Lebensgefahr. Was war passiert? Am Sonntagabend (6. Juli gegen 20 Uhr) ist naxch Angaben der Polizei ein 70-jähriger Mann durch einen Jugendlichen geschlagen worden und erlitt in der Folge lebensbedrohliche Verletzungen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamts (LKA 145) geriet der 70-Jährige mit dem 14-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache in verbale Streitigkeiten. Der 14-Jährige war in Begleitung weiterer Jugendlicher und soll den Senior im Verlauf geschlagen haben, woraufhin dieser stürzte und in der Folge lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Eine umgehend alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte den 70-Jährigen zunächst und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Der 14-Jährige konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Umgeld des Tatorts an der Hermann-Balk-Straße, dortiger Marktplatz, angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche entlassen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise geben können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.