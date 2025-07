(mr). Am morgigen Donnerstag, dem 10. Juli 2025, werden mehrere Hundert Menschen Abschied nehmen. Abschied vom Kultmoderator Carlo von Tiedemann, der am 8. Juni im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Seine Familie hat nun auch Abschied genommen – in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. So, wie es sich das Urgestein des NDR gewünscht hatte. Vor der geplanten öffentlichen Trauerfeier im Hamburger Michel (Einlass ist ab 15.30 Uhr) findet der Kult-Moderator jetzt in einer ganz privaten Zeremonie seine letzte Ruhe. Ein Leben lang stand Carlo von Tiedemann im Scheinwerferlicht („Die aktuelle Schaubude“) und wurde von einem Millionenpublikum gemocht. Doch seinen letzten Weg wollte Carlo von Tiedemann in aller Stille gehen. Dieser Wunsch ist dem beliebten Radio- und Fernsehmoderator nun erfüllt wurden. Er ist im engsten Familienkreis in seinem Heimatort Quickborn auf dem dortigen Heidefriedhof beigesetzt worden.

Seine Witwe, Julia Laubrunn, spendete dem Friedhof eine Trauerbank direkt hinter der Grabstätte des Verstorbenen. Auf einer Plakette an der Holzbank steht: „Gespendet von Julia Laubrunn“. Mehrere Blumenkränze liegen auf der Grabstätte. Zunächst gab es Rätsel über die Grabstätte, wie die Hamburger Allgemeine Rundschau bereits berichtete.

Kultmoderator Carlo von Tiedemann starb am 8. Juni im Alter von 81 Jahren. Foto: FoTe Press

Nachdem die Familie in aller Stille Abschied genommen hat, plant Hamburg eine öffentliche Trauerfeier für einen seiner berühmtesten Söhne. Am 10. Juli werden in der Hauptkirche St. Michaelis ab 15.30 Uhr etwa 1.500 Gäste zu einer großen Gedenkveranstaltung erwartet. Wie der NDR auf seiner offiziellen Homepage berichtet, wollen Familie, Freunde und Weggefährten Abschied nehmen. Seine ehemalige Kollegin der „Aktuellen Schaubude“, Julia Westlake, Radio-Legende Peter Urban und Mary Roos werden ihre Erinnerungen an Carlo von Tiedemann teilen. Auch Sänger Lotto King Karl ist mit seiner Hymne „Hamburg, meine Perle“ dabei. Der bekannte Klavier-Entertainer Joja Wendt wird nicht nur Klassik und Pop spielen, sondern auch Carlos Wunsch nach einem Song von AC/DC erfüllen.

Zu den eingeladenen Gästen sollen zahlreiche Prominente aus von Tiedemanns langem Berufsleben gehören: Otto Waalkes, Bernhard Brink, Vicky Leandros. Auch Mary Roos, Roland Kaiser, sowie die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin Dagmar Berghoff und ihr einstiger Kollege Jo Brauner werden erwartet. Auch Schauspielerin Maria Ketikidou und Peter Heinrich Brix (beides Darsteller bekannt aus dem „Großstadtrevier“), die TV-Köche Tim Mälzer, Steffen Henssler und Cornelia Poletto, Travestiestar Olivia Jones und Carlo von Tiedemanns damalige Moderationskollegin bei der „Aktuellen Schaubude“, Victoria Voncampe werden wohl an der Trauerfeier teilnehmen. Der NDR überträgt die Feier ab 16.15 Uhr live im Fernsehen. Bettina Tietjen moderiert die Live-Sendung.