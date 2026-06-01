Zeugenaufruf nach Körperverletzung und mutmaßlich rassistischer Beleidigung 

(ha). In der Nacht zu Sonntag haben zwei Unbekannte einen 39-Jährigen im Stadtteil Barmbek-Nord körperlich angegriffen und auf rassistische Weise beleidigt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen sollen der 39-Jährige und die späteren Tatverdächtigen unabhängig voneinander mit der S-Bahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Airport/Poppenbüttel gefahren sein. An der Haltestelle Rübenkamp stiegen die Personen aus der Bahn aus. Der 39-Jährige begab sich in Richtung seiner Wohnanschrift und soll in der Hebebrandstraße auf Höhe der Bushaltestelle „S-Rübenkamp“ von den zwei Männern unvermittelt angegriffen und geschlagen worden sein. Darüber hinaus beleidigten die Angreifer den Mann in rassistischer Weise.

Nachdem mehrere Personen auf die Situation aufmerksam geworden waren, flüchteten die Täter in nördliche Richtung der Straße Rübenkamp. Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten unmittelbar Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen führten. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

– 20 bis 22 Jahre alt

– etwa 175 Zentimeter groß

– schlanke/normale Statur

– braunblonde Haare zum Mittelscheitel gekämmt

– bekleidet mit einer blauen Jeans und einem weißen Tank-Top

Tatverdächtiger 2:

– 20 bis 22 Jahre alt

– etwa 175 Zentimeter groß

– schlanke/normale Statur

– bekleidet mit einer hellblauen Jeans und einem blauen

Kapuzenpullover

Der 39-jährige Geschädigte erlitt durch den Angriff Verletzungen und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) führt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können und/oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.