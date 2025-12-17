Zwölfjähriger bei Verkehrsunfall in Billstedt schwer verletzt

(ha). Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Zwölfjährigen an der Stadtteilgrenze Billstedt und Horn erlitt das Kind schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes Vito die Dannerallee in Richtung Bundesautobahn 24. In Höhe der nördlichen Einmündung Spliedtring querte der Junge – aus Richtung Spliedtring kommend – mutmaßlich unvermittelt mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg. Trotz einer umgehend eingeleiteten Bremsung gelang es dem Transporter-Fahrer nicht, die Kollision zu verhindern.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte das schwer am Kopf verletzte Kind unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Ärztinnen und Ärzte nicht.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierfür musste die Dannerallee bis etwa 15:05 Uhr voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 4 geführt und dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang – insbesondere, ob der Junge sein Fahrrad schob oder darauf fuhr – beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.