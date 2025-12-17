Laubeneinbrecher in Langenhorn vorläufig festgenommen

(ha). Nach einem Zeugenhinweis haben Einsatzkräfte einen 46-jährigen Litauer vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in der vergangenen Nacht in fünf Lauben einer Langenhorner Kleingartenkolonie eingebrochen zu sein.

Ein Laubenbesitzer informierte die Polizei, nachdem er gegen 23:40 Uhr auf seinem Mobiltelefon einen Hinweis auf eine fremde Person in seiner Laube im Kleingartenverein am Krohnstieg erhalten hatte. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen unter anderem auch ein Diensthund beteiligt war, entdeckten Polizistinnen und Polizisten den Tatverdächtigen unter einem Laubhaufen.

Als der Mann die Situation erkannte, ging er mit einem zunächst nicht näher definierbaren Gegenstand auf die Beamtinnen und Beamten zu. Da der mutmaßliche Einbrecher trotz Aufforderung nicht stoppte, gab ein Polizist einen Warnschuss in die Luft ab. Die Einsatzkräfte nahmen den litauischen Staatsangehörigen daraufhin widerstandslos fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie

unter anderem eine Zange und eine Taschenlampe bei dem Tatverdächtigen auf.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche heute Morgen durch das zuständige Einbruchsdezernat der Region Nord (LKA 142) übernommen wurden und noch andauern.

Der 46-Jährige, der derzeit im Verdacht steht, in der vergangenen Nacht in fünf Lauben eingebrochen zu sein, soll noch heute dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden.

Hinweis der Hamburger Allgemeinen Rundschau:

Gemäß der Richtlinien des Deutschen Presserates heben wir in unseren Berichten (insbesondere bei Polizeimeldungen) die Nationalität einer Person nicht hervor. Im Pressekodex heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.“



Richtlinie 12.1 – Berichterstattung über Straftaten (gültig seit 22.03.2017)

In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau benennt das Kind beim Namen. Wenn ein Täter aus Afghanistan, der Türkei, Syrien oder beispielsweise Pakistan kommt, wird es so auch erwähnt. Schließlich erwähnen wir auch, aus welchem Teil Deutschlands oder Stadtteil Hamburgs ein deutscher Straftäter kommt.