(ha). Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am frühen Donnerstagabend (28. April) in Altona ein 10-jähriges Mädchen mutmaßlich sexuell motiviert angegangen sein soll. Die Polizei geht erst heute mit einer Zeugensuche in die Öffentlichkeit und teilt mit, dass nach den bisherigen Erkenntnissen das Kind das Treppenhaus seines Wohnhauses an der Eckernförder Straße betrat, als der unbekannte Täter ihm folgte und es auf unsittliche Art und Weise berührte.

Aufgrund der Schreie und der Gegenwehr der 10-Jährigen ließ der Mann von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Langenfelder Straße. Die Geschädigte wurde bei der Tatausführung nicht verletzt.

Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen führten nicht zum Antreffen des Mannes.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, normale Figur –

dunkler Teint, dunkle Haare, gepflegtes Äußeres. Er trug schwarze Bekleidung und ein schwarzes Cap mit dem Schirm nach hinten. Die Ermittlungen werden an der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42)

geführt und dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.