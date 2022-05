(mr). Schauspieler Axel Milberg (65) steht aktuell für einen neuen Kieler “Tatort” (ARD) vor der Kamera. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf die Filmcrew auf der Halbinsel Entenwerder im Stadtteil Rothenburgsort bei Filmarbeiten. Am 2. Mai 2022 drehte das Filmteam zunächst in den Vormittagsstunden am Eppendorfer Baum (Eppendorf) eine Innenszene, danach rollte der Fahrzeugtross zur Billwerder Bucht nach Rothenburgsort. Die zahlreichen Aufenthalts- und Maskenmobile, sowie Fahrzeuge für Requisite und Kostüm, Technik-Lkw und Stromwagen („Jenny“) parkten auf den extra eingerichteten Halteverbotszonen Entenwerder und Ausschläger Elbdeich. Nach kurzem Aufbau ging es ans Drehen.

Axel Milberg als Polizist Klaus

Borowski bei Dreharbeiten

in Hamburg-Rothenburgsort.

Die Szene: Axel Milberg steigt in der Rolle als Polizist Klaus Borowski aus seinem (neuen!) Dienstwagen, geht eine Böschung hinunter. Er geht ans Ufer direkt an die Billwerder Bucht, hat eine Mappe mit Fotos in der Hand. Sucht er hier einen Mörder oder eine Leiche?

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau weiß: im neuen “Tatort”, der in der Landeshauptstadt Kiel spielt, geht es um den notorisch untreuen Tobias Exner (Petur Oskar), der seine Frau Greta (Cordelia Wege) betrügt und von deren Geld er lebt. Mit seiner anonymen Bekanntschaft „Kitty13“, die er auf einem Dating Portal kennengelernt hat, plant Tobias den Mord an seiner Frau, um reich und frei zu sein. Er hat auch schon einen Plan, wie sie verschwinden soll. Doch bevor Tobias Exner seinen Plan umsetzen kann, verschwindet er selbst spurlos. Alle Ermittlungsstränge führen Klaus Borowski und Mila Sahin zu dem rätselhaften Dating-Kontakt. Den „Tatort” mit dem Arbeitstitel “Borowski und der Wiedergänger“ dreht Regisseur Andreas Kleinert noch bis zum 19. Mai in Kiel und Hamburg. Zu sehen ist der Film voraussichtlich im kommenden Jahr in der ARD.

Neben den oben Genannten spielen unter anderem Thomas Kügel (Kriminalrat Schladitz), Victoria Trauttmansdorff (Alma Kovacz), Karin Neuhäuser (Vera Exner) und Stephan Bissmeier (Konstantin Exner) mit. Die Produktion des „Tatort: Borowski und der Wiedergänger“ wird unterstützt mit Mitteln der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Die Filmcrew vom „Tatort“ am 2. Mai 2022

in Entenwerder.